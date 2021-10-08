نائبة «التنسيقية» توضح دور «شباب الأحزاب» خلال لقاء وزير خارجية الكويت

أكدت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية زيارة الكويت في وضع المخططات والمستهدفات الخاصة بالاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

لقاء وزير الخارجية مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي

وأوضحت الطباخ خلال لقاء وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، دور الشباب المصري في عملية التنمية والحياة السياسية، والطفرة التي يقودها كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

اختتام زيارة الكويت

واختتم الوفد البرلماني المصري الذي يضم «الطباخ»، زيارته للكويت بلقاء الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، في مقر وزارة الخارجية الكويتية.

وكانت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زارت الكويت ضمن وفد الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الذي يضم في عضويته 16 دولة عربية.