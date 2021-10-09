3 قوافل للإرشاد الزراعي بقرى مطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة»

نظمت كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، 3 قوافل إرشادية زراعية لقرى «حياة كريمة»، في قرية برمبال مركز مطوبس، وتحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور يحيى زكريا القائم بعمل عميد كلية الزراعة وبإشراف تنفيذي الدكتور أيمن عبدالدايم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

توعية بكيفية الاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية

نظمت الكلية قافلة إرشادية تحت عنوان «رعاية محاصيل الخضر والاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية» كما نظمت أيضًا في قرية «وقف قبلى» مركز مطوبس قافلة إرشادية تحت عنوان: «أهم التوصيات الفنية لحصاد المحاصيل الصيفية والاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية» كما تم تنظيم نفس القافلة في قرية «بنى بكار» وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية وبمشاركة عدد من الباحثين بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي مركز البحوث الزراعية وبالتعاون مع مديرية الزراعة بكفر الشيخ والوحدة المحلية لمركز مطوبس.

طرح أهم الحلول للمشاكل الزراعية

وخلال اللقاءات، تم التعرف على أهم المشاكل الزراعية التي تواجه مزارعي قري «برمبال»، «وقف قبلي»، و«بنى بكار» ووجه المحاضرون بأهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لرعاية محاصيل الخضر الصيفية المختلفة والتوعية بالتوصيات الفنية لزراعة المحاصيل الشتوية وأجاب المحاضرون على تساؤلات المزارعين والسماع الى شكواهم الخاصة بالإنتاج الزراعي وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجههم تحت ظروف المنطقة المحلية وأهم الحلول للمشاكل الزراعية وأهم الأصناف الحديثة ومواعيد الحصاد المناسبة وأنسب مواعيد الزراعة وكيفية الاستغلال الأمثل للمساحة الزراعية لتحقيق عائد إنتاجي عالى للمزارع والاهتمام بتنفيذ المشروعات الصغيرة.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وانطلاقا من الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، والمساهمة الفعالة في الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بما يسهم في تنمية الإنسان المصري.