رانيا يوسف: «لم أسع يوما للتريند.. هو اللي بيجري ورايا»

رفضت الفنانة رانيا يوسف، مزاعم البعض حول سعيها لتصدر «تريند» محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد في مهرجان الجونة السينمائي، الذي كانت دائما ما تتربع على التريند الخاص به في الدورات السابقة.

رانيا يوسف: أسافر إلى الجونة لمشاهدة الأفلام

وقالت رانيا لـ«الوطن»: «لم أسعَ يوما في المهرجان أو غيره لأن أكون تريند، كل ما أفعله هو أنني أذهب للمهرجان، وأرتدي فساتيني الجديدة، ثم أشاهد الأفلام المعروضة، وبالتحديد في مهرجان الجونة أذهب لكي أشاهد الأفلام المعروضة وأستجم بعض الوقت بسبب أني كنت أواصل التصوير قبل أيام».

واختتمت حديثها بقولها: «أنا لم أسعَ يوما لكي أكون تريند، وهو اللي بيجري ورايا».

رانيا يوسف: لم أسعَ للتريند في أي مهرجان

كانت رانيا يوسف قد انتهت مؤخرا من تصوير دورها في الجزء الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشاركها بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، أحمد مجدي، مريم الخشت، جيلان علاء، هبة عبد العزيز، هبة داغر، فاطمة محمد علي، غادة فلفل وكوكبة من النجوم، من تأليف محمود عزت وإخراج أحمد الجندي.

وكشفت رانيا يوسف عن مواصلتها تصوير دورها في مسلسل «المماليك» الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الستين حلقة، المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، نانسي صلاح، محمد سليمان، عفاف رشاد، رامي وحيد وكوكبة من النجوم، من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.

يذكر أن الجزء الثالث من مسلسل الآنسة فرح، يُعرض حاليا عبر قناة «إم بي سي مصر».