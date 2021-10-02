حجز الدعوى المقامة من نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ23 أكتوبر للحكم

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز جلسة محاكمة الفنانة رانيا يوسف في الدعوى المقامة ضدها من الإعلامي العراقي نزار الفارس، الذي يطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، بسبب سبه وقذفه لـ23 أكتوبر للحكم.

دعوى ضد الفنانة رانيا يوسف

وجاء نصا في الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس، بصفته وكيل الإعلامي نزار الفارس، مطالبته للفنانة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض للفارس عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

رانيا يوسف تتهم نزار الفارس بالتحرش بها

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت في شهر مارس الماضي، ببراءة الفنانة رانيا يوسف في اتهامها بسبب تصريحاتها عن الحجاب، وذلك في الجلسة الأولى لنظر الدعوى التي أقامها المحامي أشرف ناجي، وعندما استضافها الإعلامي نزار الفارس بعد حكم البراءة الصادر لها ومباركته على الحكم، فوجئ بأن «يوسف» تتهمه بالتحرش بها، ووصفها له بأنه بلا شرف، وهو ما جعله يُقدم على رفع دعوى ضدها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتقدمت رانيا يوسف بشكوى ضد نزار الفارس، مطلع شهر مارس الماضي، لدى سفير العراق بالقاهرة، حيث قدّمت ملفًا موثقًا بالصوت والكتابة والتواريخ لما حدث من اجتزاء وخداع قبل وبعد الحوار المثير للجدل، كما أكّدت الفنانة على أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في دولة العراق ضد إدارة القناة وضد المذيع لحفظ حقوقها وضد التشويه المتعمد لشخصها، وذلك في بيان صدر عنها بعد مقابلة السفير العراقي، وفقا لما جاء بنص الدعوى.