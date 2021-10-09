400 شاب وفتاة يشاركون في بروفات حفل افتتاح «طريق الكباش»

كشف مصدر موثوق عن تفاصيل جديدة بخصوص الاحتفالية الكبرى التي يتم تنظيمها من قبل جهات رسمية لافتتاح طريق الكباش الفرعوني، في نوفمبر المقبل، مؤكدا مشاركة العديد من الشباب والفتيات في حفل افتتاح طريق الكباش، وإجراء بروفات يومية لهم هذه الأيام في معبدي الكرنك والأقصر استعدادًا للمشاركة في تنظيم حفل الكباش الأثري، والذي من المقرر أن يشهده بعض قادة الدول المحليين والدوليين في أوائل نوفمبر المقبل.

400 شاب وفتاة في حفل«الكباش»

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: يُشارك في تنظيم عروض حفل طريق الكباش حوالي 400 شاب وفتاة، من متطوعي المراكز الشبابية بمحافظة الأقصر المختلفة، أو مبادرة «شباب يدير شباب»، فضلًا عن برلمان شباب الأقصر، وعدد آخر من شباب جامعة الأقصر ومدارس التعليم الفني داخل محافظة الأقصر.

بروفات يومية للمشاركين في الاحتفالية

ولفت «المصدر»، إلى انطلاق البروفات اليومية منذ حوالي 4 أيام داخل عدد من المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر، من مختلف الهيئات الشبابية بالمحافظة، حيث تبدأ البروفات من الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساءًا بشكل يومي داخل المناطق الأثرية منها معبدي الأقصر والكرنك، على أن يتم الاختيار فيما بعد من بين المشاركين، لافتًا إلى فتح باب التقديم لاستقبال العديد من الشباب، للمشاركة في حفل الافتتاح الكبير والذي يُضاهي الاحتفالات الكبري الدولية.