«إسراء» تقطع 7 ساعات سفر لالتقاط أول صورة داخل الحرم الجامعى: حلم وتحقق

راودها الحلم سنوات طويلة ولم تتمالك نفسها عندما أصبح حقيقة بعد رحلة معاناة، ولم تصدق نفسها إلا عندما رأت الحلم يتحقق على أرض الواقع وهي تلتقط أولى صورها داخل الحرم الجامعى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، وهي في قمة السعادة، مع بدء أول خطوة لها داخل الكلية بعد أن قطعت 7 ساعات سفر من بلدتها بمحافظة الشرقية إلى الغردقة، وهي تحلم بالتقاط أولى صورها داخل الحرم الجامعى حتى تحقق الحلم ويصبح حقيقة.

إسراء سنة أولى جامعة في الغردقة

عبرت الطالبة إسراء علاء، بنت محافظة الشرقية، عن سعادتها بتحقيق حلمها والتقاط أولى صورها داخل الحرم الجامعى، بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، قائلة في حديثها لـ «الوطن»، «استغرقت 7ساعات سفر من الشرقية وصولا للغردقة ولم أنم طول الليل وأنا بحلم بهذه اللحظة وبداية حياة دراسية جديدة والدخول إلى الحرم الجامعى بعد معاناة الثانوية العامة، حيث حققت نجاحا بتفوق في القسم العلمي».

أضافت «إسراء» أنها أول مرة تأتي لمدينة الغردقة لبدء مستقبلها الدراسي وجاءت من بلدتها بمحافظة الشرقية، برفقة أخيها أحمد علاء، الذي رافقها في رحلة السعادة ليشاركها لحظات الفرح، مؤكدة أنها كانت ضمن تنسيق المرحلة الأولى للقسم العلمي، وأن رغبتها كانت اختيار كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بالغردقة، ضمن رغباتها في التنسيق.

استقبال الطلاب الجدد بالورود

من جانبه أشار الدكتور أشرف محمود عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، إلى أن إدارة الكلية استقبلت الطلاب في العام الدراسى الجديد بالورود و البلونات وعمل حفلة استقبال وتعارف لهم للتعرف على قواعد الكلية، حيث العام الدراسي لها هو العام الثاني على التوالي للكلية التي بدأت الدراسة بها العام الجامعى الماضي.

وأضاف «محمود»، في حديثه لـ «الوطن»، أن إدارة الكلية استقبلت عدد 160‪ طالبا بالفرقة الأولى، بالورود والبلالين في حفل استقبال أضفى جوا من السعادة والبهجة على جميع الطلاب، مؤكدا على تطعيم جميع طاقم التدريس والطاقم الإداري، وأن الطلاب تم تطعيمهم أثناء عمل الكشف الطبي، موضحا أن أقسام الكلية تم اختيارها لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم في خدمة القطاع السياحي والفندقي.