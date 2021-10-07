السيطرة على حريق عمارة الغردقة ونقل 15 مصاباً للمستشفى (صور)

تمكّن رجال الحماية المدنية بمحافظة البحر الأحمر، قبل قليل، من السيطرة على حريق في شقة بالدور الثالث في إحدى العمارات السكنية بمنطقة َ«الدهار»، وسط مدينة الغردقة، أسفر عن إصابة 15 شخصاً باختناقات وحروق بسيطة، بينهم 5 من رجال الإطفاء، تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام تحت العلاج.

إخلاء العمارة من السكان وفصل الكهرباء والغاز عن منطقة الحريق

وانتقل اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، وقيادات الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة، وضباط مباحث قسم شرطة ثاني الغردقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما قامت الأجهزة الأمنية بإخلاء العمارة من السكان بالكامل، حتى إخماد الحريق، كما جرى فصل مرافق الكهرباء والغاز عن المنطقة.

إصابة 15 شخصاً باختناقات نتيجة حريق الغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، بنشوب حريق في شقة سكنية كائنة بالدور الثالث في إحدى العمارات السكنية، بمنطقة «الدهار»، خلف «كنيسة الأنبا شنودة»، وسط مدينة الغردقة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبينت إصابة 15 شخصاً باختناقات نتيجة الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.

وأكد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام أن الإصابات عبارة عن اختناقات، نتيجة الدخان الكثيف، وحروق بسيطة، وتم عمل الإسعافات الأولية، ويجري عمل اللازم، وتقرر حجز المصابين لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة الطبية.