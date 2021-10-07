الغردقة تستضيف مهرجان سباحة المياه المفتوحة بمشاركة 1000 سباح

تستعد مدينة الغردقة لإستضافة مهرجان السباحة الدولي للمياه المفتوحة لذوي الهمم بمشاركة 1000 سباح، أواخر أكتوبر الجاري، لجذب وتنشيط السياحة الرياضية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والاتحاد المصري للسباحة بالاشتراك مع أكبر هيئة دولية لسباحة المياة المفتوحة في كندا.

مهرجان السباحة المفتوحة بمشاركة 1000 سباح

وكشف السباح المصري خالد شلبي، أول من عبر المانش بذراع واحدة عام 1983، أن مدينة الغردقة تستعد لإطلاق مهرجان الفراعنة الدولي، بمشاركة سباحين من جميع أنحاء العالم على عدة مراحل، بهدف تسليط الضوء على مصر كمقصد سياحي آمن ومتنوع يتمتع ببنية سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ خلابة.

وأضاف «شلبي»، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المهرجان يهدف إلى تنويع المنتج السياحي لفتح أسواق سياحية جديدة ودعم السياحة الرياضية وخاصة لذوي الهمم، لافتا إلى أن المهرجان سيكون بحضور وزير الشباب والرياضة ووزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ البحر الأحمر، ورئيس الاتحاد المصرى للسباحة بالإضافة إلى شخصيات عامة.

مهرجان الغردقة بمشاركة أساطير السباحة

وأكد «شلبي»، مشاركة أساطير في مجال السباحة بالمهرجان الدولي بالغردقة وعلى رأسهم «ديانا نياد»، بطلة أمريكية وصحفية وكاتبة، و«ايرين فإن در الن»، قاهرة الجليد التي نجحت في عبور بحر المانش ذهابا و اياباً 1983.

جدير بالذكر أن السباح خالد شلبي لُقب بقاهر المانش بذراع واحدة في زمن قياسي لم يتجاوز 16 ساعة و 20 دقيقة كما استطاع السباحة لمدة 24 ساعة متواصلة في هولندا لجمع تبرعات لصالح أبحاث السرطان .