أول رد فعل لـ طبيب «اسجد لكلبي» عقب الحكم بحبسه لمدة عامين

ظهر الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام في مستشفى جامعة عين شمس، عقب الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه وإلزامه بدفع 20 ألف تعويض مدني مؤقت للممرض عادل سالم المجني عليه في واقعة فيديو «اسجد لكلبي»، ملوحًا لأسرته بيديه في إشارة لوداعهم، أثناء وقوفه أمام سيارة الترحيلات قبل انطلاقها.

وشمل الحكم طبيبًا آخر يدعى «معتز» وموظف إداري، وعاقبتهما المحكمة الاقتصادية بذات الحكم الصادر بحق المتهم الأول الدكتور عمرو خيري، واقعة «اسجد لكلبي»، لاتهامهم بالتنمر ضد الممرض عادل سالم وإجباره على قفز الحبل عدة مرات، ثم مطالبته بالسجود للكلب.

طبيب «اسجد لكلبي» يظهر غاضبًا بعد الحكم

وظهرت علامات الغضب والحزن الشديد على وجه الطبيب بعد سماعه قرار المحكمة، وبينت أوراق القضية أن الطبيب اعترف بتفاصيل الجريمة، بقوله: «حصل أن أنا شغال طبيب في مستشفى النزهة الدولي وعندي ممرض اسمه عادل بيشتغل معايا بقالة أكثر من 23 عاما وبحكم العشرة اللي ما بيننا أخذنا على بعض وبقيت بعامله زي صديق واتعودنا أن بعد يوم العمل الشاق نهزر ونمزح مع بعض، وناكل مع بعض، ونصلي مع بعض، هو كان بيجي ليا البيت أحيانا، وفي مرة شايف الكلب بتاعي وقعد يلعب معاه، ولما الكلب بتاعي مات أنا حزنت عليه جدا ولما عادل شافني حزين قالي أنت حزين ليه؟ قولت له عشان الكلب مات».

الطبيب عمرو خيري: كنا بنهزر

وأضاف الطبيب عمرو خيري، المتهم في «اسجد لكلبي»: «ابتدى يهزر معايا ويمزح على حزني على الكلب، وفي مرة كان هو عندي في المكتب، وعادل قعد يهزر معايا، ويقولي أنت لسه حزين على الكلب، وكان موجود في العيادة ساعتها السكرتير اسمه عمرو محمد رفعت، والدكتور معتز مسعد جمال الدين، وقعدنا نهزر مع عادل وخليناه يلعب رياضة ودي مش أول مرة وأنا كنت بصوره فيديو وهو بيلعب رياضة وبعد كده فوجئت أن الفيديو ده انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والناس قعدت تهاجمني بعد انتشار الفيديو ده واتقبض عليا النهاردة الفجر وجيت على النيابة العامة النهاردة وهو ده كل اللي حصل».