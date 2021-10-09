انهيار جزئي لعقار من 3 طوابق بالبحيرة دون إصابات: له قرار إزالة منذ 2010

شهدت منطقة العبارة خلف شريط السكة الحديد بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عصر اليوم، انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق، دون وقوع إصابات بشرية.

لا إصابات بشرية نتيجة الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد بحدوث انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق خالي من السكان، دون وقوع إصابات بشرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

قرار إزالة للمنزل منذ 2010

وتوجهت على الفور قوات الحماية المدنية حيث تم فرض كردونا أمنيا، وفصل المرافق عن المكان، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، وجاري عرض المنزل علي لجنة هندسية لصدور القرار اللازم، ويُشار أن المنزل صادر له قرار إزالة برقم 45 لسنة 2010

وكانت قد أصيبت سيدة بجوار محطة قطار دمنهور بجروح متفاوتة وكدمات، إثر اصطدام سيارة أجرة تاكسي بها عصر اليوم، حيث اختلت عجلة القيادة مما أدى إلى اقتحام محل مأكولات وتهشيم محتوياته، وتم نقل السيدة إلي مستشفي دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور باستقبال المستشفى سيدة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء اقتحام تاكسي لـ«مصمط» بجوار محطة قطار دمنهور، وجاري عمل الفحوصات الطبية الأولية وحرر محضر بالواقعة.

و تبين بالفحص تهشم المحل بالكامل، وإصابة السيدة بكسور وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، وجري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.