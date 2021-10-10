هاني يونس: الاهتمام بالقاهرة التاريخية يسير بالتوازي مع إنشاء العاصمة الإدارية

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف بتطوير حدائق الفسطاط، وسط إشراف من استشاري كبير، كما وجه بإنشاء فندقين ومجموعة من البحيرات، مع تطوير التلال المرتفعة حاليا، مبينا أن هذه المنطقة، بجانب التطوير في السيدة زينيب ومنطقة الموردي، سيلاحظ التطوير الكبير فيها بعد أن كانت مناطق عشوائية غير آمنة، وخرابات، حيث أصبحت مزارات سياحية بعد أن كانت عين الصيرة مكانت للقاذورات.

الاهتمام بالعاصمة الإدارية والتاريخية في نفس الوقت

وأضاف «يونس» خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة مهتمة بالقاهرة التاريخية وتطويرها، وهذا ينفي الكلام عن بناء العاصمة الجديدة وترك القاهرة القديمة، كما ذكر أهالي الشر، حيث سيتم بناء مدينة للمال والأعمال، ممثلة في العاصمة الإدارية، بجانب الاهتمام أيضا بالمدينة التاريخية، حيث المراكز السياحية والثقافية.

توسعة ساحة مسجد عمرو بن العاص

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: «إحنا خلصنا تطوير مناطق عين الصيرة والبحيرات المحيطة بها، والكافهيات والمطاعم، والنهارده الدكتور مصطفى مدبولي، كلم وزير الإسكان، عاصم الجزار، لبدء التشغيل على طول، ورسينا تقريبا على الشركة المسؤولة عن التشغيل، ومش هانسيب الأماكن ترجع عشوائية تاني، ده إحنا جايبين شركات تشغل، وبحيرة عين الصيرة خلصت، وحدائق الفسطاط بدأنا في إزالة المخلفات في المكان المقترح إقامتها فيها، وخلال سنة هتنتهي، وبيتم توسعة ساحة مسجد عمرو بن العاص عشان تتناسب مع التطوير الموجود في المنطقة».