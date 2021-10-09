السيسي يستثني عارضة بمعرض «تراثنا» من شرط السن بمبادرة التمويل العقاري

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد العارضين من ذوي القدرات الخاصة، المشاركين في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، الذي افتتحه اليوم السبت.

وقال العارض: «أخطط لتدريب ذوي الهمم على أعمال الهاند ميد، والخشب حتى يكون لهم دخلا خاص بهم، كما بدأت في التعاون مع مدربين والتسويق لمنتجاتهم، ونتمنى تعميم هذه الفكرة على مستوى الجمهورية».

تسهيل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياحات

ورد عليه الرئيس السيسي قائلًا: «قولي عاوز كذا وإحنا نعمل»، ليرد: «أتمنى تسهيل بطاقة الخدمات المتكاملة بالنسبة للمرحلة الثانية، وأن يكون هناك مدينة متكاملة للصناعة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وأن تعمم على مستوى الجمهورية، وأن يكون في كل مكان، مكان قريب منهم».

وعلق الرئيس السيسي، قائلًا: «وإحنا تحت أمرهم ومعاهم»، ليرد العارض: «وأنت أب لنا ونكون سعداء معك».

السيسي لعارضة: إنت تطلبي اللي إنتي عاوزه

كما صافح رئيس الجمهورية، إحدى العارضات من ذوي القدرات الخاصة كانت تبكي، وقال لها: «إنتِ تطلبي اللي إنتي عاوزاه، إوعي تزعلي».

كما التقى إحدى العارضات من محافظة الفيوم، التي تعمل في صناعة السجاد اليدوي، وقال لها: «إيه الشغل الجميل ده؟! ولو إنتو محتاجين مننا حاجة في القرية إحنا مستعدين، عشان نطور الصناعة».

رئيس الجمهورية، التقى أيضا العارضات من النوبة، حيث قالت إنها تسوق منتجات السيدات: «بنعمل رسومات نوبية على الدفوف بتاعتنا ونحاول الحفاظ على تراثنا وبننزل المعارض عشان الناس تتعرف على النوبة».

عارضة تطالب بعرض أعمالها خارج مصر

ورد الرئيس السيسي عليها قائلًا: «عاوزاني أساعدك إزاي؟!»، لترد: «عايزين نعمل معارض بره مصر، عشان الناس تشوف تراثنا، وده هيخلينا في مكان تاني»، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيتيح فرص عمل كثيرة للسيدات، كما وجهت الشكر لرئيس الجمهورية على المبادرات، التي أطلقها من أجل تطوير حياة المرأة المصرية: «مبادرة الـ3% عاوزة أستفاد بيها، ومش عارفة أستفيد عشان كبرت».

ما قالته السيدة، جعلت الرئيس يطلب من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التعامل مع هذا الأمر، قائلًا: «استثنوها من الحكاية دي، ينفع».

الجدير بالذكر أن مبادرة الـ3%، هي مبادرة مرتبطة بالتمويل العقاري، أعلنها البنك المركزي في شهر يوليو من العام الجارِ، وتشترط ألا يتخطى عمر المتقدم حاجز الـ60 عاما.