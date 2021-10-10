البترول: تعريفة ركوب الميكروباص لن تتأثر بزيادة البنزين الأخيرة

علق المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، على الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، قائلًا: «تعريفة ركوب الميكروباصات لن تتأثر، وهناك حملات مكثفة للرقابة على الأسواق فيما يتعلق بتطبيق عدم زيادة أسعار التعريفة، وأعتقد أن الحكومة بكامل أجهزتها تعمل في هذا الاتجاه».

استقرار في أسعار البنزين

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال تصريحات تلفزيونية: «نرى أن هناك استقرارا في السوق، وراعينا الظروف الاجتماعية في زيادة أسعار البنزين 25 قرشا بدلا من 50 قرشًا».

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، أن مصر تستورد 30% من احتياجاتها من البنزين، بسبب زيادة استهلاكه، لذلك فإن الدولة المصرية شهدت إطلاق عدد كبير من مشروعات التكرير لزيادة إمدادات السوق المحلي.

شهر يناير سيشهد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية

وأكد حمدي عبدالعزيز، أن شهر يناير المقبل سيشهد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية، لرصد محددات السوق العالمي وأسعار خام برنت وأسعار سعر الصرف، وستتم دراسة متوسط الأسعار خلال هذه الفترة لتحديد الأسعار خلال الشهر المقبل.

وأوضح: «ظروف سوق البترول متذبذبة وبالتالي لا يمكننا توقع الزيادة من الآن، ولا بد أن تحقق أطراف السوق العالمي التوازن، وأن يتحقق السعر المتوازن الذي يخدم الدول المصدرة والدول المستوردة وشركات البترول العالمية».

وأكد، أن الدولة المصرية تمد القطاعات الاقتصادية بالغاز الطبيعي، كما تهتم بصناعة البتروكيماويات، وعمل عدة مشروعات كبرى، وستشهد مدينة العلمين مشروعا استثماراته تقدر بنحو 10.5 مليار دولار، ومشروعا آخر في البحر الأحمر باستثمارات قدرها 7.5 مليارات دولار.