عاجل.. البترول تكشف أسباب تحريك أسعار البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع أكتوبر - ديسمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

تحريك أسعار البنزين

وجاءت أسعار البنزين بعد تحريكها كالآتي:

- 7 جنيهات للتر البنزين 80.

- 8.25 جنيه للتر البنزين 92.

- 9.25 جنيه للتر البنزين 95.

- تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

واستعرضت اللجنة في بيان لها صادر اليوم، متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل - يونيو 2021، مقابل الفترة يوليو - سبتمبر 2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

ثبات أسعار السولار

وأسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 7%، وزيادة طفيفة في سعر الصرف تقدر بحوالي 0.1%، وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، كما قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020/2021، وفي ضوء العوامل السابق الإشارة إليها، أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه بمقدار 25 قرشا للتر، وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.