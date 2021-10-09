«البترول»: «سعر لتر البنزين كان هيزيد 50 قرش.. إحنا خلينا ربع جنيه بس»

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية هي خاصة بأسعار التكلفة فقط، لافتا إلى أن سعر الصرف ما زال ثابتا ولا يوجد به زيادة، ولكن ما زاد هو سعر خام البرنت عالميا، ما أدى إلى زيادة أسعار المحروقات، «سعر خام البرنت عالميا زاد بنسبة 7%، ولو تم تطبيق المعادلة ففي المتوسط كان سيزيد سعر لتر البنزين 50 قرش».

عبدالعزيز: «راجعنا كل عوامل التكلفة.. أسعار البنزين زودناها 25 قرش»

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن اللجنة ارتأت عدم تحريك سعر السولار خلال الزيادة الأخيرة وذلك لأنه المستخدم في نقل الخضراوات أو البضائع وكذا المواطنين، «راجعنا كل عوامل التكلفة، وأسعار البنزين زودناها 25 قرش».

وأوضح أنه ومع حدوث انخفاض في أسعار خام البرنت عالميا أثناء جائحة فيروس كورونا قررت اللجنة تقليل سعر البنزين 25 قرشا، مشيرا إلى أغلب الدراسات العالمية ترجح بأن سعر الخام البترولي «برنت» سيتراوح ما بين 80 لـ90 دولارا في البرميل خلال الفترة المقبلة لعودة النشاط الاقتصادي بكل بلدان العالم مرة أخرى.

وأكد أن اللجنة أخذت بالحدود الدنيا من التسعير الجديد للمحروقات، وهو النظام المعمول به من قبل الدولة، خاصة بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي، «لما تم رفع الدعم على أسعار البنزين تم الإعلان عن التسعير التلقائي، والدولة راعت المواطنين بارتفاعات لا تزيد أو تنقص عن 10%».