البترول: إحنا أرخص دولة بتبيع البنزين في المنطقة.. ومقربناش من السولار

علَّق المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، على الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، قائلًا: «هذه أسعار تكلفة، والأسعار مقارنة بالدول العربية فإحنا أرخص دولة بتبيع البنزين في منطقتنا».

زيادة في أسعار خام برنت

وأضاف عبد العزيز، خلال تصريحات تلفزيونية: «الأول كنا بنبيع بخسارة، وبعد رفع الدعم على البنزين أصبحنا نبيع بأسعار التكلفة، وزادت أسعار خام برنت بنسبة 7% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والشهور القادمة ستشهد المزيد من الزيادة، فالأسعار بلغت 80 دولار، وكل الدراسات تشير بالوصول إلى 90 دولار».

أسعار الغاز فلكية

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول أن أسعار الغاز الطبيعي فلكية، وأصبحت تتخطى حاجز الـ30 دولار: «استطعنا تحقيق الاكتفاء الذاتي ولدينا فائض يتم تصديره».

عدة أسباب لزيادة أسعار البترول

وأشار إلى وجود عدة أسباب لزيادة أسعار البترول، منها أن الإمدادات أصبحت غير كافية مع زيادة النشاط الاقتصادي، حيث يتحرر العالم تدريجيا من القيود التي كانت مفروضة بسبب جائحة كورونا، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت أعاصيرا أثرت على إنتاج خليج المكسيك، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الطلب العالمي.

وأوضح: «لو جرى تطبيق زيادة أسعار البترول العالمية، لقمنا بزيادة الأسعار 50 قرشًا، لكن معادلة الزيادة تؤكد على الزيادة أو النقصان في حدود 10%، وارتأينا فرض الزيادة بالنسبة الأقل».

وأكد، أنه جرى التخفيض بما يتناسب مع الوضع في السوق: «محدش قرب من السولار بسبب تأثيره الكبير على نقل البضائع والخضر والفواكه، كما أن ميكروباصات النقل الداخلي والنقل الجماعي تستخدم السولار، وبالتالي راعينا الظروف الاقتصادية وعدم وجود فجوات تضخمية وزيادات كبيرة في الأسعار».