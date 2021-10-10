رانيا يوسف: موافقة اتبرع بقلبي بعد وفاتي بدل ما ياكله الدود «فيديو»

دعمت الفنانة رانيا يوسف فكرة التبرع بأعضائها عقب وفاتها لكي يستفيد منها الغير، وتكون زكاة عنها تشفع لها يوم القيامة، خاصة وأن هناك البعض في حاجة لتلك الأعضاء.

رانيا يوسف: كل واحد ينام على الجنب اللى يريحه فى أفكاره

وقالت رانيا في تصريحات لها مع عدد من الصحفيين والإعلاميين الحاضرين تصوير مسلسلها الجديد «المماليك»، إنها تحبذ الفكرة: «أنا موصية بذلك، وكل واحد ينام على الجنب اللى يريحه، ربنا خلقنا أحرار، أنا شخصيا شايفة أن ده جسمي، ويمكن يكون منفعة لغيري يستفيد بيه، ممكن حد يستفيد بقرنية أو بقلب، أو حتى بصباع، بدل ما ياكله الدود».

رانيا يوسف: هستفيد إيه لما جسمي يأكله الدود

وعن كون هذا الأمر شرعيا قالت رانيا يوسف «أنا لا أتكلم عن شرع الله، أنا بتكلم عن فكري اللى أد النملة».

كما كشفت رانيا يوسف عن سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، منوهة إلى أن السبب هو حزنها الشديد بعد رحيل الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، قائلة «مكنتش فى حالة تسمح لي بالتواجد على السوشيال ميديا، أحببت الابتعاد».

كانت رانيا يوسف قد استكملت تصوير مشاهدها فى مسلسل «المماليك» الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الستين حلقة، المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، نانسي صلاح، محمد سليمان، عفاف رشاد، رامي وحيد وكوكبة من النجوم، من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.

وتقدم في العمل شخصية فتاة تدعى «هند»، ونفت تماما أن يكون العمل تاريخيا إنما الاسم هو متعلق بقصة العمل التي تدور حول حياة 6 شخصيات.