تعرف على تحضيرات رانيا يوسف لـ ​مهرجان الجونة.. «الفساتين جاهزة»

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها تلقت دعوة لحضور فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي والذى سيقام في الفترة من 14 إلى 22 من شهر أكتوبر الجاري، كاشفة عن تحضيراتها واستعداداتها لهذا المهرجان.

رانيا يوسف تحضر حفل افتتاح مهرجان الجونة

وأضافت رانيا لـ«الوطن»، أنها سوف تحضر المهرجان منذ أول ليلة وستتواجد على ريد كاربت حفل الافتتاح لكونها قد تم دعوتها له، حيث إنها ستسافر يوم الأربعاء.

وعن الفساتين التي ستحضر بها قالت «حضرت كل فساتيني وهي مناسبة لي للغاية، ولكني لن أكشف حاليا عن مصمميها حتى تكون مفاجأة جيدة في الحفلات».

رانيا يوسف: حضرت فساتين المهرجان

رانيا يوسف ما زالت في تصوير دورها في مسلسل «المماليك» الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الستين حلقة، المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، نانسي صلاح، محمد سليمان، عفاف رشاد، رامي وحيد وكوكبة من النجوم، من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.

وتقدم في العمل شخصية فتاة تدعى هند ونفت رانيا تماما أن يكون العمل تاريخيا إنما الاسم هو متعلق بقصة العمل التي تدور حول حياة 6 شخصيات.

رانيا يوسف شاركت في رمضان 2021 بمسلسل ملوك الجدعنة

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل ملوك الجدعنة مع عمرو سعد ومصطفى شعبان وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان ووليد فواز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.