«مشي ورانا».. محافظ الدقهلية يسرد قصة طفل «أديني الواجب عاوز أروح»

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الحوار الذي دار بينه وبين الطفل «أحمد» التلميذ في الصف الأول الابتدائي بمدرسة منية سندوب للتعليم الأساسي، صاحب واقعة «أديني الواجب وسبني أروح»، موضحًا أنه عند مروره أمس السبت، في عدد من المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، وجد طفلا يبكي داخل الفصل، وعندما سأله لماذا يبكي أجابه الطفل أنه أنهى الواجب الدراسي وقام بكتابة اسمه في الكراسة ويرغب في الذهاب إلى منزله وهو يبكي بشدة قائلا: «إديني الواجب عايز أروح».

يتم العمل على تقليل الكثافة في الفصل الواحد

وأضاف «مختار»، أنه قام بتهدئته وقام الجميع بالتصفيق له حتى يرفع من روحه المعنوية، «الطالب كان شايف أنه عمل الواجب اللي عليه وعايز يمشي، وقالنا نبلغ والده أنه أنهى الواجب اللي عليه وأحنا ماشين لقينا الطفل ماشي ورانا»، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة وجه بمتابعة العملية التعليمية مع بدء الدراسة، ويتم العمل على تقليل الكثافة في الفصل الواحد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك أكثر من مليون طالب انتظموا في العملية التعليمية بمحافظة الدقهلية.

كثافة الفصول انخفضت من 70 إلى 46 طالبا بالفصل

وأوضح محافظ الدقهلية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك أكثر من 3000 مدرسة، وتم إنشاء 400 مدرسة بإجمالي 6 آلاف فصل في آخر 7 سنوات، لتقليل الكثافة وتحسين جودة العملية التعليمية، وكثافة الفصول نزلت من 70 طالبا لـ 46 طالبا.

وتصدر طفل مصري مواقع التواصل الاجتماعي ببراءته، في أول أيام الدراسة، وطلبه الغريب من محافظ الدقهلية داخل فصله، حين دخل في نوبة بكاء طالباً من المعلمين والمحافظ «أديني الواجب عشان يروح».