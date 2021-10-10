انهيار جزئي للواجهة الشمالية من بركان «كومبرفيجا» بـ جزيرة لابالما

شهد بركان كومبرفيجا الواقع على جزيرة لابالما الإسبانية بـ المحيط الأطلسي، انهيارا جزئيا للواجهة الشمالية منه، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن الانهيار أدى إلى انبعاث حمم بركانية في عدة اتجاهات.

من جانبها، قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن تدفقا جديدا للحمم من البركان تسبب بمزيد من الدمار، موضحة أن الانهيار الجزئي للمخروط البركاني أدى إلى تدفق حمم بركانية جديدة على الساحل الغربي للجزيرة وإلى المحيط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مرور تدفق جديد للحمم البركانية عبر منطقة تم إجلاء سكانها

من جانبها، قالت السلطات المحلية، إن تدفقا جديدا للحمم البركانية مر عبر المنطقة التي تم إجلاء سكانها على عجل بعد ثوران البركان في 19 سبتمبر الماضي، حيث اضطر حوالي 6 آلاف مواطن إلى مغادرة منازلهم ومزارعهم.

بدورها، أعادت الجزيرة فتح المطار بعد يومين من الحادث، حيث اضطرت السلطات لإغلاقه بسبب إطلاق الرماد أثناء الثوران البركاني، فيما قال «معهد علم البراكين» في جزر الكناري، إن الثوران الحالي يمكن أن يستمر لـ3 أشهر.

ولم تقع إصابات بشرية نتيجة ثوران البركان، لكن الحمم البركانية تسببت في أضرار جسيمة للممتلكات الخاصة والبنية التحتية العامة والأراضي الزراعية.

وكان شهود، قالوا في وقت سابق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الحمم، جاءت على 4 مبان على الأقل في قرية «كاييخون دو لا جاتا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.