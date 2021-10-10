بنك القاهرة: أطلقنا خدمة منح القروض متناهية الصغر رقميًا خلال ساعة

أعلن الدكتور توفيق السمري، مدير عام التمويل متناهي الصغر بـ«بنك القاهرة»، عن إطلاق أول خدمة بالقطاع المالي لإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر رقميًا بمقار أنشطة العملاء في أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه الخدمة يعد خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك في دعم منظومة التحول الرقمي مما يسهم في توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.

الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال التمويل متناهي الصغر

وأضاف «السمري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على «الحدث اليوم»، أن تلك الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال التمويل متناهي الصغر بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي واستراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي ، مشيرًا إلى أنه يتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بمنح التمويل في أقل من ساعة بمقر أنشطة العملاء واستقبالهم رسائل نصية على الهاتف تفيد بتأكيد إضافة مبلغ القرض بحساب العميل.

نستهدف افتتاح 100 وحدة جديدة متخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر

وأشار مدير عام التمويل متناهي الصغر بـ «بنك القاهرة»، إلى أن البنك يستهدف افتتاح 100 وحدة جديدة متخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر خلال السنوات الثلاثة المقبلة لخدمة أصحاب المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة بقرى الدلتا وصعيد مصر، مؤكدًا أن منح القروض للمشروعات متناهية الصغر رقميًا تلك الخطوة بما يتوافق مع رؤى وسياسات بنك القاهرة لمنح أولوية للمشروعات متناهية الصغر.

وأوضح أن هذا الأمر له أثر في تحقيق أهداف الشمول المالي والتي ساهمت في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، موضحًا أنه تم منح قروض لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة منهم نحو 45% يتعاملون مع القطاع المصرفى لأول مرة، ويأتي تميز البنك في هذا المجال بحكم الإنتشار الجغرافى خاصة في محافظات الصعيد والتى تستحوذ على نحو 55% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35%، و40% للشباب.