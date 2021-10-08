لو عمرك بين 21 و60 سنة.. إزاي تسد ديونك من خلال بنك القاهرة؟

شراء الأجهزة الكهربائية وتكاليف الزواج واقتناء بعض المستلزمات المنزلية وغيرها، قد يدفع البعض لأخذ الأموال والاستدانه من البنوك لسد الاحتياجات، ما يعرضهم للمسألة القانونية في حال الامتناع عن السداد في الأوقات المتفق عليها.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» تفاصيل قرض سداد المديونية من بنك القاهرة للبنوك الأخرى، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

كيفية سداد المديونية من بنك القاهرة

ويمنح بنك القاهرة لعملائه إمكانية سداد الديون من خلال قرض قرض المديونية وتفاصيله على النحو التالي:

- الحد الأدنى لقيمة القرض: 110% من رصيد القرض القائم «المديونية» + 10% من قيمة رصيد القرض القائم «عمولة السداد المعجل طرف البنك الآخر»، وبحد أدنى 20 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لقيمة القرض: 750 ألف جنيه.

- معدل العائد المطبق: 20% «متناقصة» سنويًا.

- الحد الأدنى لمدة القرض: 6 أشهر.

- الحد الأقصى لمدة القرض: 72 شهرا.

- نسبة عبء الدين: 50% من صافى الدخل الشهري.

شروط قرض سداد المديونية من بنك القاهرة

- العمر: 21 : 60 سنة للموظفين وإلى 65 سنة لأصحاب الأعمال والمھن الحرة في نھاية مدة القرض.

- الحد الأدنى للدخل الشهري: لا يوجد.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض سداد المديونية من بنك القاهرة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى «أب – أم – زوج/ زوجة» بشرط وجود استهلاك فعلي، وفي حالة عدم توافر ذلك يتم عمل استعلام خارجي.

- بيان معتمد بقيمة المديونية المستحقة على العميل طرف البنك الآخر: يتم استيفاء ذلك المستند، وذلك فقط للعملاء الراغبين في الحصول على قرض من بنك القاهرة مع سداد التمويل الممنوح من البنك الآخر.