بنك القاهرة يعلن طرح بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدماً للشركات للتحكم في النفقات وإدارة المدفوعات

أعلن بنك القاهرة عن إطلاق «بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً» للشركات التى توفر لها طريقة دفع آمنة ومريحة للتحكم فى النفقات وإدارة المدفوعات، حيث يأتى طرح البطاقة الجديدة فى إطار جهود البنك المتواصلة لتطوير قنوات الدفع الإلكترونية والاتجاه نحو التحول الرقمى.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً للشركات تعد إضافة جديدة لباقة المنتجات المتنوعة التى يطرحها البنك لعملائه من قطاع أعمال المؤسسات والشركات، وبما يتماشى مع توجهات البنك المركزى المصرى، التى تتعلق باستحداث أفضل التطبيقات العالمية فى مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، خاصة التطبيقات الجديدة فى الصيرفة الرقمية. وشدد «فايد» على أن التحول الرقمى يأتى فى صدارة أولويات بنك القاهرة، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز الشمول المالى، ودعم توجهات المجلس القومى للمدفوعات للتحول إلى مجتمع غير نقدى بحلول عام 2025، من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من معاملات الدفع إلكترونياً داخل مصر.

فيما أضاف أسامة النجار، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية، أن استراتيجية البنك تستهدف تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا من الشركات والمؤسسات، مشيراً إلى أن البطاقة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات الدفع الخاصة بالشركة وإدارة الأعمال بشكل أكثر كفاءة وأماناً، مع تقليل الاحتفاظ بالنقدية.

وتتمتع «بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً للشركات» بالعديد من المزايا التنافسية؛ أبرزها إمكانية وضع حدود للسحب النقدى والمعاملات لكل بطاقة بما يلبى احتياجات الشركة، مع إمكانية استخدام البطاقة فى سداد جميع المدفوعات الحكومية وغير الحكومية، وكذا النفقات الخاصة بالشركة لدى الجهات المختلفة، وذلك مع إمكانية تحديد جهات معينة للتعامل، كما تقوم البطاقة بتوفير إمكانية الشراء عبر الإنترنت من المواقع المحلية داخل مصر بشكل آمن، بحسب بيان البنك. كما يمكن إصدار عدد لا حصر له من بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً والحصول على تقرير يومى تفصيلى خاص بالبطاقات لمراجعة المعاملات التى تمت على كل بطاقة، حيث تمكن البطاقة حاملها من السحب عبر ماكينات الصارف الآلى، وتسلم رسالة قصيرة خاصة بالمعاملات التى تتم من خلال البطاقة الخاصة به، وطباعة كشف حساب خاص بالبطاقة، كما تتمتع البطاقة بالخصوصية، ولا يمكن لحامل البطاقة التعامل أو معرفة بيانات خاصة بحساب الشركة، وتغذية البطاقة عن طريق التحويل من حساب الشركة فى بنك القاهرة إلى البطاقة والتى تصدر بشريحة ذكية مؤمنة ومطبوع عليها اسم الشركة واسم حاملها لمنح العملاء الراحة والأمان فى استخدامها، كما تتم جميع المعاملات باستخدام الرقم السرى الذى يقوم كل عميل بإنشائه عبر ماكينات الصراف الآلى.