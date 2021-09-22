بنك القاهرة يبدأ تلقي طلبات مبادرة التمويل العقاري رسميًا

انضم بنك القاهرة إلى قائمة البنوك المصرية، التي بدأت في استقبال المواطنين الذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري 3% متناقصة وأقساط تدفع على 30 عامًا، التي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووضعت المبادرة شروطًا خاصة للحصول على الوحدة السكنية، وكذلك شروط خاصة بالشخص الذي يريد الحصول على قرض التمويل العقاري سواء كان من محدودي أو متوسطي الدخل، بالإضافة إلى بعض الشروط الخاصة بالبنوك.

بنك القاهرة يتلقى طلبات الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري

وقالت مصادر مصرفية بـ بنك القاهرة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تم استقبال طلبات المواطنين الخاصة بالحصول على قرض تمويل عقاري ضمن مبادرة البنك المركزي 3%، لمتوسطي الدخل، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت المصادر، أن البنك تلقى حتى الآن 28 طلبا للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة، وجار دراسة هذه الطلبات من فئات متوسطي الدخل.

البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري

ويشارك في مبادرة التمويل العقاري 22 بنكًا من البنوك العاملة في السوق المصرية، التي بدأت في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وكان بنكا مصر والبنك الأهلي تلقيا أيضًا في وقت سابق، استقبال طلبات المواطنين الذي يرغبون في الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري 3%.

تخصيص 100 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري

تعتبر مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بنسبة فائدة 3%، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة غير مسبوقة، وذلك لقلة سعر الفائدة الذي لم يقدم من قبل، وكذلك فترة السداد التي تصل لـ30 عامًا، وذلك من خلال تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.