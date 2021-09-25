بقيادة بنك القاهرة كمرتب رئيسي وكوكيل للقرض IMLA وبتحالف مع بنكي الأهلي ومصر.. ترتيب قرض مشترك لشركة «WOTECH»

نجح تحالف مصرفى مكون من بنك القاهرة كوكيل للتمويل والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر، فى ترتيب قرض مشترك بقيمة 152 مليون يورو لصالح شركة تكنولوجيا الأخشاب «WOTECH» التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات، حيث يهدف التمويل لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـ«MDF» باستخدام قش الأرز كمادة خام.

حضر التوقيع قيادات البنوك وفرق العمل المشاركة فى التمويل، بالإضافة إلى قيادات كل من الشركة القابضة للبتروكيماويات وشركة تكنولوجيا الأخشاب «WOTECH».

يأتى دور البنك الأهلى المصرى بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل ووكيل الضمان والمنسق العام للتمويل، وبنك مصر بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل والبنك الفنى، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق ووكيل التمويل IMLA.

من جانبه، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن التحالف المصرفى نجح فى اقتناص ترتيب التمويل وتسويقه، فى ظل منافسة مع تحالفات ضمن مؤسسات وبنوك محلية وأجنبية تقدّمت لتمويل المشروع فى ضوء قيام التحالف بتقديم شروط تمويلية تنافسية بعد مناقشات استهدفت الإلمام بالتفاصيل الفنية للمشروع لإمكان تقديم العرض بما يتسق معها، وذلك كأحد توجهات البنوك نحو تمويل المشروعات ذات الأهداف التنموية للاقتصاد والمجتمع.

وأضاف «فايد» أن تمويل المشروع يأتى فى ضوء توجهات بنك القاهرة والبنوك المرتبة نحو الإسهام فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، انطلاقاً من الدور الوطنى الذى تقوم به البنوك لتشجيع ومساندة المشروعات ذات القيمة المضافة، فى ظل التغيّرات الجديدة التى يشهدها مناخ الاستثمار فى مصر.

فيما قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن المشروع يعد من المشروعات القومية التى تستهدف الحد من التلوث البيئى الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز وتحويل هذه المشكلة إلى فرصة استثمارية تتمثل فى تطوير مشروعات البتروكيماويات فى مصر، بما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى، من خلال تعظيم القيمة المضافة من زيادة الصادرات المصرية وتقليل الضغط على العملات الأجنبية.

وأشار إلى دور البنك الأهلى المصرى المتنامى فى مجال تمويل المشروعات والقروض المشتركة، بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، بما يعكس ثقة تلك الجهات فى البنك، وهو ما منحه مركزاً متقدماً فى هذا المجال على الصعيد المحلى والإقليمى لسنوات متوالية.

كما أكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حرص البنك على دعم المشروعات الداعمة للبيئة النظيفة، التى تتماشى مع حرص الدولة على وضع حلول نهائية لمشكلة «ظاهرة السحابة السوداء»، التى تتكرّر بشكل سنوى، حيث إن التمويل يهدف لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـMDF بسعة إنتاجية قدرها 205 آلاف متر مكعب/ سنوياً بمدينة إدكو - محافظة البحيرة، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية فى حدود 217 مليون يورو.

وأشار إلى تقديم بنك مصر الدعم الكامل لمختلف المشروعات القومية، على اختلاف توجّهاتها، التى تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على المواطن، لافتاً إلى فرص العمل التى سيوفرها مشروع مصنع الأخشاب، والتى تصل إلى نحو 2000 فرصة عمل، كما تستهدف الشركة تصدير نحو 50% من الإنتاج المستهدف، مما سيسهم فى توفير جانب من تدفقات العملة الأجنبية للدولة، حيث يشارك كل بنك بحصة فى حدود 51 مليون يورو، وتبلغ المدة الكلية للتمويل 9 أعوام تتضمن عامين تمثل الفترة المتاحة للشركة للسحب من التمويل، على أن يبدأ السداد بعد انتهاء تلك الفترة.

الجدير بالذكر أن مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب يُعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط لإنتاج أخشاب الـMDF باستخدام تكنولوجيا ألمانية، والذى يستهدف إنتاج ذلك النوع من الأخشاب باستخدام قش الأرز من مخلفات زراعة الأرز التى اعتاد المزارعون حرقها للتخلص منها، الأمر الذى كان يُعد أحد أهم أسباب ملوثات البيئة لسنوات طويلة، وبذلك يكون المشروع إضافة إلى كونه مشروعاً اقتصادياً تنموياً فإنه أيضاً ذو قيمة بيئية إيجابية، حيث سيسهم فى تحويل إحدى المشكلات البيئية المزمنة فى مصر إلى منتج ذى قيمة مضافة تطمح الدولة خلال الفترة المقبلة إلى تطبيقه فى مشروعات مثيلة.

وبهذا يكون التمويل المزمع منحه لأول مصنع لإنتاج هذا النوع من الأخشاب باستخدام قش الأرز نتاجاً لتلاقى الخبرات المالية من جانب البنوك والخبرات الفنية التى تمتلكها الشركة القابضة للبتروكيماويات والمناقشات التى بدأت بين التحالف المصرفى مع الشركة القابضة للبتروكيماويات فى المراحل الأولى للمشروع بغرض الوصول إلى عرض تمويلى وتقنى لمشروع سيكون فخراً للصناعة الوطنية لمصر بين دول الشرق الأوسط.