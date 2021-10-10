مقتل 20 على الأقل في هجوم لمسلحين في ولاية سوكوتو النيجيرية

قتل 20 شخصا على الأقل في هجوم لمسلحين على سوق أحرقوا فيه سيارات، في ولاية سوكوتو النيجيرية، وقال المستشار الخاص لوزير شؤون الشرطة إدريس جبير، إن مسلحين على دراجات نارية أطلقوا النار في أماكن متفرقة، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عضو محلي بـ البرلمان يلقي المسؤولية في الهجوم على عدم كفاية الأمن في الولاية

وأضاف «جبير»، أن عدد المنفذين كان كبيرا وقتلوا ما لا يقل عن 20 شخصا، وأضرموا النيران في 9 سيارات، فيما ألقى العضو المحلي بالبرلمان حسين بوزا، بالمسؤولية في الهجوم على عدم كفاية الأمن في الولاية بـ نيجيريا.

وفي مالي، أعلنت رئاسة البلاد، في بيان، أمس السبت، إطلاق سراح راهبة كولومبية خطفها مسلحون في عام 2017، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

واختطفت الراهبة جلوريا سيسيليا نارفايس، التي كانت تعمل في مركز للرعاية الصحية في منطقة كارانجاسو جنوبي مالي، في فبراير 2017، على أيدي مسلحي جبهة «تحرير ماسينا»، والتي لها صلة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

«البرهان» يلتقي رئيس بعثة «يونيتامس» في الخرطوم

وفي السودان، التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بعاصمة البلاد «الخرطوم»، امس السبت، برئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان المعروفة اختصارا باسم «يونيتامس» فولكر بيرتس.

وبحث الجانبان سبل تعزيز دعم الأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية في السودان، بالإضافة إلى استعراض أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، ألتقى أمس السبت، بمكتبه وفد الإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور برئاسة الناظر التوم الهادي دبكة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياََ والجهود الجارية لمعالجتها.