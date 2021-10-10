انتعاشة سياحية في مدينة سانت كاترين.. والدير يستقبل 500 سائح

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد انتعاشة سياحية كبيرة منذ عودة الطيران الروسي والألماني إلى شرم الشيخ، موضحا أن هذا العام سوف يكون أفضل من العامين الماضيين، التي تعرضت فيهما مصر والعالم إلى جائحة كورونا، بعد أن تم رفع اسم مصر من القائمة الحمراء لجائحة كورونا.

وقال «العناني»، في تصريح خاص، إن دير سانت كاترين استقبل أمس السبت، قرابة 500 سائح من مختلف الجنسيات، حيث قاموا بتفقد الدير والكنيسة الرئيسية، والمكتبة التي تضم أقدم مخطوطات العالم.

تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الدير

«العناني»، قال إن إدارة دير سانت كاترين والرهبان، يقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الدير، حيث يجري تعقيم الدير من وقت لآخر، وهناك حرص على التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم لكل الوافدين، موضحا أنه لا يسمح لأي شخص بالدخول للدير إلا بعد التأكد من حصوله على التطعيم أو لديه شهادة pcr، موضحا أن الشركات السياحية التي تستقبل السياح هي التي تقوم بالتنسيق مع الدير للتأكد من حصول السياح على اللقاح وخلوهم من فيروس كورونا.

وأكد أنه جرى تطعيم كل العاملين في المدينة والبدو ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العاملين في الدير من البدو حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس.

التجلي الأعظم مستقبل سياحي جديد للمدينة

وأشار رئيس مدينة سانت كاترين، إن مشروع التجلي الأعظم الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو مستقبل حقيقي للقطاع السياحي بالمدينة، خاصة أن معظم السكان من البدو لا يعرفون سوى العمل في السياحة.

وقال إنه جاري إقامة مشروعات تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين، التى يتم تنفيذها حاليا، بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه تم تكليف الجهاز المركزي للتعمير بتنفيذ المشروعات لتطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين، ويتضمن التجلي الأعظم 14 مشروعا هي، (تطوير النزل البيئى، مصر سيناء – إنشاء النزل البيئى الجديد «امتداد» – إنشاء ساحة السلام – إنشاء فندق جبلى – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإداري الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة البيوت البدوية – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة)، بجانب إنشاء شبكات الطرق والمرافق وأعمال الوقاية من السيول.