«التعاون الإسلامي»: لم نلحظ أي شيء يمس العملية الانتخابية بالعراق

قالت وفد منظمة التعاون الإسلامي لمراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية، اليوم الأحد، إنها لم تلاحظ أي شيء يمس العملية الانتخابية، وفقا لما ذكرته قناة السومرية الإخبارية العراقية.

وفتحت مراكز الاقتراع في العراق، أبوابها الجمعة الماضية، في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت العراق «06:00 صباحا بتوقيت القاهرة»، لاستقبال الناخبين في أول انتخابات برلمانية مبكرة منذ عام 2003.

ويتنافس في الانتخابات 3249 مرشحا بينهم 950 امرأة، و789 مرشحا مستقلا، و21 تحالفاً، و109 أحزاب على 329 مقعداً.

247 مركز اقتراع ومليون و75 ألف ناخب في كركوك

من جانبها، قالت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، إنه تم فتح 247 مركز اقتراع، أمام مليون و75 ألف ناخب في كركوك الواقعة شمال البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

بدوره، أدلى نقيب الصحفيين في العراق مؤيد اللامي، بصوته بالانتخابات البرلمانية، داعيا في تصريحات، الصحفيين والعراقيين للمشاركة بالانتخابات واختيار من يمثلهم في البرلمان.

وقال «اللامي»، إن كل العالم مهتم بشكل واضح بالعراق واستحقاقه الانتخابي الحالي، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

من جانبها، قالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كان من أوائل من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

وحث «الكاظمي»، بعد الإدلاء بصوته العراقيين على المشاركة بكثافة، كما دعا رئيس المسؤول العراقي، المواطنين لتغيير واقعهم عبر الانتخابات.

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن بلاده تحتاج قيادة حكيمة تغلب مصلحة البلاد.

مراقبون يتوقعون نسبة مقاطعة قياسية للانتخابات

وكان مراقبون، توقعوا في وقت سابق، نسبة مقاطعة قياسية، بين 25 مليون شخص يحق لهم التصويت، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وستغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 06:00 مساءً بتوقيت العراق «05:00 مساءً بتوقيت القاهرة»، على أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة.