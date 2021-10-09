انطلاق العام الدراسي الجديد في المحافظات وسط إجراءات احترازية مشددة (صور وفيديو)

انطلق، اليوم، العام الدراسي الجديد بعدد من المدارس في مدن ومراكز المحافظات، وذلك وسط الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، من قبل التلاميذ والطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وشهدت مدارس قري ومراكز محافظة الغربية، صباح اليوم، توافد الآلاف من الأهالي إلي أبواب المدارس مصطحبين أبنائهم وذويهم للبدء مراحل فعاليات العام الدراسي الجديد لسنة 2021 _2022.

وشهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، طابور الصباح في أول أيام الدراسة وذلك بمدرسة النسيجية، بحضور 1100 طالب.

كثافة طلابية في أول أيام الدراسة

وخلال الجوله التفقدية بالمدرسة، تابع المحافظ جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث شهد طابور الصباح والإذاعة المدرسية، وسجل اليوم الدراسي الأول تواجد التلاميذ بكثافة في ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

محافظ الغربية يحث الطلاب على الحضور والتفوق

كما تفقد الدكتور رحمي مدرسة محمد فريد الإعدادية بنين ،حيث تبادل الحديث مع طلاب المدرسة خلال الحصة الأولى لهم بالعام الدراسي الجديد مشجعاً إياهم على مزيد من التحصيل والتفوق والحضور مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وعدم مشاركة الأدوات وغسل الأيدي باستمرار، كما شملت جولته تفقد غرف النشاط من معامل الحاسب الآلي، وحصص التربية الرياضية والمكتبة.

محافظ شمال سيناء: 96% من العاملين فى التعليم تلقوا لقاح كورونا

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صباح اليوم السبت، العملية التعليمية فى بعض المدارس التى تعمل بنظام الفترتين، سواء فى وسط سيناء أو العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد.

وقال المحافظ، أثناء زيارته لمدرسة «آل ذكري» بشارع العشرين بمدينة العريش، إن جميع المدارس بالمحافظة استعدت تماما للعام الدراسى الجديد، موضحا أن 96% من العاملين بالتربية والتعليم تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، مطالبا باستكمال عمليات التطعيم والالتزام العام بالحضور.

محافظ بورسعيد يشهد بدء العام الدراسي بمدرسة الفرنسيسكان

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بداية العام الدراسي بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان، وذلك بحضور مسؤولي التربية والتعليم والسير مارسيل فخري مدير المدرسة.

وأكد المحافظ، أن مدرسة الفرنسيسكان من المدارس التاريخية المتميزة بنطاق المحافظة، ولها تاريخ كبير في تخريج أجيال مؤهلين علميا وتربويا.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المدرسة تجاة المعلمين والطالبات، حرصا علي سلامتهم وصحتهم.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في مدارس قنا

وفي قنا، تفقد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدارس جنوب قنا الإعدادية بنات، وحامد سليمان الإعدادية بنين، وذلك للاطمئنان على التزام المدارس بالاجراءات الاحترازية، وانتظام الطلاب، والتزام المدارس بإعداد الجداول وتوزيعها على المعلمين.

وشدد مدير تعليم قنا، على الالتزام بتوفير كافة اشتراطات الأمن والسلامة بالمدارس وإنهاء كل أعمال الصيانة البسيطة، وأكد على تفعيل الأنشطة التربوية والتنسيق بين المدارس التي تعمل في نفس المنشأة، مع تشكيل لجان للمرور في بداية كل يوم دراسي للحفاظ على النظافة وسلامة الأثاث، حتى يمكن محاسبة المقصر والمتهاون في الحفاظ على المال العام.

تخصيص حصة لانتصارات أكتوبر المجيدة بمدارس الأقصر

قالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الأقصر، إنها استقبلت العام الدراسي الجديد بتخصيص الحصة الأولى للمدارس التي بدأت الدراسة، اليوم السبت، للحديث عن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بهدف تنمية الوعي الوطني لدى التلاميذ والطلاب وأهمية التضحية من أجل الوطن، فضلًا عن التصدي لجميع الأفكار السلبية والهدامة والإرهاب الفكري فيما بعد.

جاء ذلك بناءًا على تعليمات تلقتها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الأقصر من قبل وزارة التربية والتعليم.