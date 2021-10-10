انتظام الدراسة بجميع مدارس شمال سيناء.. 110165 طالبا في 449 مدرسة

انتظمت الدراسة في مدارس شمال سيناء، اليوم الأحد، بشكل طبيعي للفترة الصباحية في مدارس المحافظة، مع الاستعداد للفترة المسائية بشكل جيد

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، إن الدراسة انطلقت بشكل كامل اليوم الأحد، وقد بدأت أمس السبت لنظام الفترتين، مؤكدا أن الأمور صارت بشكل طبيعي، وقد اتخذت جميع المدارس الاحتياطات الاحترازية والوقائية اللازمة من أجل سلامة التلاميذ من الإصابة بفيروس كورونا أو الأمراض المعدية.

ذكرى المولد النبوي وانتصارات حرب أكتوبر في الإذاعة المدرسية

وبحسب بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انتظم التلاميذ في مدارس المحافظة، ومن بينها مدرسة أحمد عرابي، التي تعد من أكبر مدارس وسط العريش، وتم تنظيم دخول التلاميذ للمدارس بحسب الكشوفات المدونة لكل فصل مع مدرسي الفصول، وذلك بعد الانتهاء من الإذاعة المدرسية والتي تناولت الحديث عن المولد النبوي الشريف وانتصارات حرب أكتوبر.

وفي كلمته بطابور الصباح، قال محمد سعد، مدير مدرسة أحمد عرابي الإعدادية، إن المدارس بدأت هذا العام، «تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف وهو ما يعد من رضا الله علينا، كما تزامنت مع انتصارات أكتوبر المجيدة، فتحية إجلال وتقدير لقواتنا المسلحة»

تبيهات لأولياء الأمور بعدم دخول الفصول

ولم تشهد مدارس شمال سيناء أي مشكلات أو معوقات في الساعات الأولى من انطلاق الدراسة، كما تم التنبيه على جميع أولياء الأمور لعدم دخول الفصول، وأن أي شكوى يجب أن تكون من خلال شؤون الطلاب فقط بعيدا عن الفصول، لعدم تعطيل سير العملية التعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة في بيانه، أن عدد المدارس التي انتظمت في اليوم الأول للدراسة بنظام الفترتين، هي 12 مدرسة ابتدائية تضم 2979 تلميذا، و10 مدارس إعدادي وبها 1953 طالبا، والثانوي العام بمدرستين وعدد الطلاب بها 165، والثانوي الفني 6 مدارس تضم 885 طالبا، مؤكدا أن أن إجمالي عدد المدراس 30 مدرسة تضم 5982 طالبا، في العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح ومدارس وسط سيناء.

انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة

فيما أكد «رضوان» أن جميع المدارس بالمحافظة تعمل بشكل كامل اليوم الأحد، موضحا أن عدد المدارس الابتدائية بالمحافظة 216 مدرسة تضم 61911 تلميذا، و172 مدرسة إعدادية وفيها 28527 طالبا، و29 مدرسة ثانوية عامة تضم 9583 طالبا، والثانوي الفني 32 مدرسة وفيها 10143 طالبا، بإجمالي 449 مدرسة تضم 110165 طالبا في شمال سيناء.