عضو مجاهدي شمال سيناء لـ«السيسي»: شكرا على التعمير «فاق الحلم والخيال»

وجه سليمان عيد أبو سمري أحد أعضاء جمعية «مجاهدي شمال سيناء» الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لما تشهده سيناء من تطوير وتنمية في عهد الرئيس: «أقول كلمة أخيرة لريسنا.. أهالي سيناء كلهم بيشكروك على ماتعمله في سيناء من تعمير حقيقي وتعمير فاق الحلم والخيال».

وتحدث «أبو سمري» عن ذكريات عودة الجيش المصري بعد عدوان 1967 وكيف استقبلهم أبناء بورفؤاد، ودور والده في منع عناصر العدو من تتبع رجال القوات المسلحة.

مهمة خاصة

وأضاف عضو مجاهدي شمال سيناء خلال حديثه في منتدى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بعنوان «العبور إلى المستقبل» بحضور الرئيس السيسي: «كنا في عام 1967 أثناء رجوع جيشنا من رفح والعريش كان الجيش منهكا واستقبلناهم وتم اصطحابهم لبورفؤاد، وهي المدينة الوحيدة التي لم تتمكن إسرائيل من احتلالها برعاية والدي».

وتابع: «كنا نمشي بظلام الليل، وبعد نقلهم على دفعات وكانت عماتي وخالاتي ووالدتي يمشون بالغنم على أثر الجنود حتى لا تتمكن الدوريات الإسرائيلية متابعة أثرهم، وبعد ذلك طلبت المخابرات المصرية مننا من خلال ضابط اسمه محمد اليماني وكلفونا برصد تحركات إسرائيل وحشودهم بجميع المنطقة وكنا نعمل ذلك يوميا ليل نهار وياخذها والدي لمنطقة بورفؤاد للمخابرات الحربية كل أسبوع».

الرادارات البشرية

وأكمل: «كنا الرادارات البشرية وكنا خير رادرات وكنا خير من الأقمار الصناعية وكنا ندون كل ما يجري على أرض سيناء ونوصله لمخابراتنا، وبعد نصر حرب أكتوبر المجيدة الرئيس السادات منح والدي نوط الامتياز من الطبقة الأولى لمعاونته القوات المسلحة في حرب أكتوبر معاونة صادقة، ولذلك أذكر أن أهالي سيناء بحرب الاستنزاف وحرب 1973 كانوا يعاونون القوات المسلحة وأقول أن الذي شاهد حرب 1967 ولم يشهد نصر 1973 مات مهموما حزينا».