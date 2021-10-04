محافظ شمال سيناء: تكلفة إنشاء رفح الجديدة مليارين و330 مليون جنيه

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن من بين المشروعات المنفذة في محافظة شمال سيناء مدينة رفح الجديدة، بتكلفة مليارين و330 مليون جنيه، وتضم 626 عمارة سكنية و400 منزلا بدويا ومنطقة خدمات مركزية وأخرى فرعية عبارة عن مستشفى سعة 40 سريرا، ومسجد وغيرها من المنشآت الخدمية.

شوشة: إنشاء مدينة السلام شرق بورسعيد

وأشار المحافظ إلى إنشاء مدينة السلام شرق مدينة بورسعيد، حيث تتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنشاء 4340 وحدة إسكان اجتماعي و4889 وحدة إسكان متميز، وبلغت نسبة التنفيذ 70% ، بجانب إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2261 فدانا بشاطئ الرواق ببئر العبد، تضم 16594 وحدة سكنية، تتراوح مساحتها بين 100 و150 م2.

وقال المحافظ، إن الدولة تولي مشروعات الإسكان الاجتماعي والمنازل البدوية اهتماما كبيرا، بهدف دعم الاستقرار والتوطين بسيناء، حيث قامت الدولة بإنشاء 40 منزلا بدويا، بينها 25 منزلا بمدينة الحسنة، و15 منزلا بتجمع الاصابعة بقرية القصيمة بوسط سيناء، بتكلفة إجمالية 22.6 مليون جنيه، ومقرر افتتاحها خلال احتفال المحافظة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضح المحافظ، في بيان صحفي، أن الدولة تدعم الاستقرار القبلي والتواصل بين القبائل لمناقشة التطورات وحل الخلافات وإحياء المناسبات الدينية والوطنية، من خلال إنشاء دور المناسبات، لافتا إلى إنشاء دار مناسبات في قرية السكاسكة بالعريش بقيمة 3 ملايين جنيه، سيجري افتتاحها خلال احتفال المحافظة بانتصارات أكتوبر المجيدة، فضلا عن الانتهاء من إنشاء دار مناسبات بقرية الخربة ببئر العبد وأخرى بقرية النجاح بتكلفة 6 ملايين جنيه، وخلال العام الحالي تم طرح إنشاء 3 دور مناسبات أخرى بقرى «قاطية ونجيلة والشوحط ببئر العبد»، بتكلفة 12 مليون جنيه، مشيرًا الي افتتاح المشروعات التنموية بالمحافظة على مدار العام وليس في وقت محدد.