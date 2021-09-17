شعبة الذهب: لا يوجد انهيار في أسعار المعدن الأصفر

قال المهندس رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن وصف انخفاض المعدن الأصفر بـ«الانهيار» أمر مبالغ فيه وغير صحيح، لأن انخفاض 30 جنيهًا لا يعتبر انهيارًا، لافتًا إلى أن سعر الذهب مرتبط بالبورصة العالمية وسعر الدولار، والبورصة العالمية متذبذبة نتيجة الحالة الاقتصادية في العالم وعندما يحدث اطمئنان لعودة عمل الاقتصاد مرة أخرى فإن الأسعار سترتفع مرة أخرى، موضحًا أن كل الحكومات والمؤسسات المالية الضخمة تشتري الذهب لأنه ملاذ آمن للاستثمارات، وزيادة الطلب تؤدي إلى زيادة السعر.

حدوث تذبذب في وقت سابق

وأضاف «عباس» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أنه خلال العام الماضي كان سعر الأونصة يتذبذب في حدود الـ200 دولار ارتفاعًا وانخفاضًا، لافتًا إلى أن الارتفاع والانخفاض ليس كبيرًا مقارنة بهذا السعر.

وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن استمرار انخفاض السعر أو ارتفاعه مرة أخرى يعود إلى الأحداث السياسية والاقتصادية التي تقع في الحادث.

تفاصيل انخفاض أسعار الذهب

كانت أسعار الذهب انخفضت أمس بنحو 20 جنيهًا للجرام، وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة أنّ أسعار الذهب في مصر، سجلت تراجعا ملحوظا دون أسباب معلومة أو واضحة، ليسجل بذلك أكبر تراجع على مدار الأسبوع، موضحًا أن أسعار الذهب لا تتأثر بتعاملات البنك المركزي، وأسعار الفائدة التي من المقرر صدورها اليوم، فالذهب فيتأثر بالأسعار العالمية فقط.

وكشف «واصف» عن أن أسعار الذهب تتأثر بقيمة الدولار، والقرارات الصادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي، مؤكداً على أنها ليس لها علاقة بالاجتماع المقرر اليوم بالبنك المركزي والخاص بأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب، ارتفاعاً مجدداً خلال الأيام المقبلة، لتعود إلى ما كانت عليه في السابق قبل تراجعها.