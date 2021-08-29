«شعبة الذهب» تتوقع ارتفاع سعره بنحو 40 جنيها بنهاية 2021

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب على مدار الأسابيع القليلة الماضية، إذ سجل الذهب ارتفاع ارتفاعا في الجرام الواحد بأكثر من 20 جنيها، وفقا لما قاله الدكتور واصفي واصف، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة.

ارتفاع أسعار الذهب 22 جنيها في أسبوع

وأضاف واصف خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ أسعار الذهب في مصر سجلت زيادة بمقدار 22 جنيها على مدار الأسبوع الماضي، موضحا أنّ الأسعار تتأثر بإجازة البورصات العالمية يومي السبت والأحد، حيث تشهد الأسعار حالة من الثبات لتقف عند نفس النقطة التي انتهت إليها في ختام تداولات الأسبوع يوم الجمعة، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بمقدار 8 جنيهات في منتصف تعاملات أمس الجمعة الموافق 27 أغسطس الحالي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المصرية بين 790 إلى 792 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 903 إلى 905 جنيهاً، أما جرام الذهب عيار 18 فسجل أ بين 677 إلى 679 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6336 جنيها.

توقعات بزيادة أسعار الذهب 40 جنيها بنهاية العام

وأوضح واصف، أنّ أسعار الذهب تتأثر بقيمة الدولار، والقرارات الصادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي، متوقعا زيادة أسعار الذهب بنحو 30 إلى 40 جنيها في الجرام، حتى نهاية العام.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، اليوم السبت الموافق 28 أغسطس، نحو 917.63 جنيه، و58.45 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 802.94 جنيه، و51.15 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 688.23 جنيه، 43.84 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر، وذلك بالتزامن مع إجازة البورصات العالمية.