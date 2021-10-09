شعبة الذهب: «ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة»

شهدت أسعار الذهب تذبذبات سريعة وكثيرة خلال الفترة الماضية، حيث سجلت أسعاره انخفاضا ملحوظا ومن بعدها بدأت الارتفاع مرة أخرى، وهو ما جعل الأشخاص يتساءلون عما يحدث لأسواق الذهب المحلية والعالمية.

وتعرضت أسعار الذهب العالمية لانهيارات سعرية لمدة أسابيع، ولكنها راحت ترتفع تدريجيا، وهو ما جعل الخبراء في مجالات الذهب ينصحون المواطنين بالشراء في أوقات الانخفاض لتحقيق مكاسب كبيرة خلال الأيام المقبلة في أوقات الارتفاع.

وفي هذا الصدد، قال نادي نجيب، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي حدث بها حالة من التذبذب الشديد، ولكنه كان بسيطا في حدود جنيهين.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب ستشهد حالة من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة وهو ما يعني تحقيق المكاسب لمن قام بالشراء في أوقات الانخفاض.

ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة

وأشار إلى أن السبب في ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة يأتي بسبب كميات الذهب التي سيتم طرحها للبيع في الأسواق العالمية.

وأوضح أن كميات العرض من مُلاك الذهب تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب عالميا فإذا كانت كثيرة ينخفض السعر وإذا انخفضت يرتفع السعر، كما أن لأسعار النفط العالمية تأثيرا على أسعار الذهب، حيث إن ارتفاع أسعر النفط سيؤثر بشكل ما على أسعار الذهب العالمية.

ونصح «نجيب» المواطنين الراغبين في شراء الذهب بسرعة التوجه إلى محال الصاغة والشراء في الوقت الحالي، حيث إنه خلال الفترة المقبلة ستشهد أسعار الذهب ارتفاعا تدريجيا في الأسعار لتعاود في الارتفاع مرة أخرى.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 878 و880 جنيهًا، وتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 768 و770 جنيهًا، وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 658 و660 جنيهًا.

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,144 و6,160 جنيهًا.