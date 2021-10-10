عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان» تشيد بآلية «الوزراء» للرد على الشائعات

أشادت الدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد، بآلية مجلس الوزراء الخاصة بالرد السريع على الشائعات ودحضها بالمستندات والشفافية الحقيقية التي يتمتع بها، قائلة إنّها حجّمت انتشار الشائعة، وساهمت في توصيل الحقائق للمواطنين.

خطر الشائعات

وحذّرت طلعت، في تصريح لـ«الوطن»، من خطر الشائعات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنّ منصات السوشيال ميديا لها رواد كثيرين، وهي الوسيلة الأكثر سهولة في طرح الافكار والمعتقدات بأنواعها، دون الرجوع لسياسة معينة تحكم التعامل مع هذه المواقع.

وسائل التواصل الاجتماعي مجتمع مفتوح أمام الجميع

وتابعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد، أنّ وسائل التواصل الاجتماعي مجتمع مفتوح أمام الجميع، حيث لا رقيب على الأفراد أو منصات السوشيا ميديا، رغم وجود قوانين تجرّم بعض الانتهاكات على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة: «لا رادع لترويج الشائعات سوى الرد عليها بإثباتات ودلائل، تكشف ادعاءات مروجي الشائعات».

نشر الوعي من آليات الحد من انتشار الشائعة

وأكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية وجود فريق عمل مدرب جيدا للتصدي للانتهاكات والشائعات من جهة، ونشر الوعي المجتمعي من جهة أخرى، ووجود خطوة استباقية دائما لمنع الشائعات من الانتشار.,

وحذّرت طلعت، من السير وراء شائعات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطن، ولفتت إلى أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوق بها، تجنبا لأي مساءلات قانونية.

تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

وكان مجلس النواب، أعلن الأسبوع الماضي تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في ثوبه الجديد، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وضمّت عضوية المجلس 25 عضوا، إلى جانب رئيس ونائب رئيس للمجلس، وأنشئ المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، وجرى تعديله بالقانون رقم 197 لسنة 2017.

ومنحت التعديلات الأخيرة على القانون اختصاصات واسعة للمجلس لتأدية مهامه واختصاصاته في ملفات حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.