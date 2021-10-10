تعرف على شروط الحصول على قرض التعليم من البنوك

بدأت اليوم المدارس والجامعات يومها الأول للعام الدراسي الجديد، ومع بداية الدراسة بالمدارس أو الجامعات، قدمت البنوك المصرية عروض للقروض الخاصة بالتعليم بدء من بداية الدارسة وإلى المرحلة الجامعية، وذلك لتلبية احتياجات عملائها بمختلف شرائحهم سواء من القطاع الحكومي- الخاص- أصحاب المهن الحرة.

شروط الحصول على قرض التعليم

للحصول على قرض خاص بتعليم الأبناء يجب على العميل تقديم عده مستندات للبنوك للحصول على قرض تعليمي في مصر وهي:

شهادة قيد الطالب في الجامعة.

فاتورة بمصاريف الدراسة.

شهادة ميلاد الطالب.

شهادة بالدخل الشهري للمقترض موقعه من جهة العمل.

إيصال مرافق حديث

- فترة السداد تصل إلى 12 شهرًا

- أسعار فائدة متناقصة سنويا

- تأمين على الحياة اختياري طول مدة القرض.

- ألا يقل سن المتقدم للقرض عن 21 سنة.

- يجب أن ألا يزيد سن المتقدم عن 60 سنة في نهاية مدة القرض.

المستندات المطلوبة من ولي الأمر

- شهادة أصلية بالراتب الشهري.

- أصل البطاقة الشخصية

- إيصال مرافق حديث.

- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر

- سجل تجاري وبطاقة ضريبية من أصحاب المهن الحرة

- شهادة ميلاد أو بطاقة الطالب الشخصية

- خطاب بإجمالي المصاريف الدراسية

- خطاب إثبات تسجيل الطالب في الجهة الدراسية

كيفية الحصول على القرض

يجب على العميل الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بالبنك

ومن ضمن البنوك التى تقدم قرض التعليم هو بنك التعمير والإسكان

بنك التعمير والإسكان

لا يضع بنك التعمير والإسكان حدًا أقصى للقرض التعليمي في مصر بشرط سماح راتب المقترض لسداد القسط الشهري، يقدم البنك التمويل لجميع الجامعات الحكومية والخاصة والإنترناشيونال.

- مدة سداد القرض عام واحد

- سعر الفائدة 22.25 % متناقصة نسبة الفائدة

- لا يشترط البنك حد أدنى للراتب

- المصاريف الإدارية تتوقف حسب قيمة القرض ونوع الوظيفة