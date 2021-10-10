لو مرتبك 1000 جنيه.. خطوات الحصول على قرض «الموتوسكل» من البنوك

يرغب الكثيرون في امتلاك دراجة بخارية أو كهربائية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات الزيرو والمستعملة، واعتبار «الموتوسكل» وسيلة أسرع، كما يمكن استخدامه في بعض مهن توصيل الطلبات، مما جعل بعض البنوك تسعى إلى تقديم خدمات مصرفية جديدة تتضمن قرض الدراجة البخارية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية الخدمية المتنوعة والمختلفة والتي يتم تقديمها على مدار اليوم في مجال الاقتصاد، تفاصيل الحصول على قرض الدراجة البخارية في البنوك المصرية.

قرض الموتوسيكل من بنك مصر

ويوفر بنك مصر إمكانية الحصول على دراجة بخارية «موتوسيكل»، تصل قيمة التمويل إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى لبعض العملاء وبشروط محددة.

مميزات القرض

يمكن أن تصل نسبة التمويل لنحو 100% من إجمالي ثمن السكوتر أو الدراجة البخارية.

وتصل مدة سداد قيمة القرض إلى 7 سنوات كحد أقصى.

شروط الحصول على القرض

وحتى يتمكن المتقدم من الحصول على قرض يجب أن ألا يقل عمر الشخص عن 21 عامًا وألا يزيد عن 65 عامًا عند سداد آخر قسط.

ويشترط بنك مصر ألا يقل الدخل الشهري لموظف الحكومة عن ألف جنيه و2000 جنيه لموظف القطاع الخاص كحد أدنى.

نسبة الفائدة تبدأ من 16% سنويا متناقصة، وتختلف من عميل لآخر.

يقر البنك مصاريف إدارية تتباين من 1% إلى 2% حسب نوع الدراجة البخارية.

قرض الموتوسيكل من بنك QNB

ويوفر بنك QNB إمكانية الحصول على قرض الدراجة البخارية كالآتي:

يمكن أن تصل قيمة القرض إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.

ويمكن للبنك أن يقوم بتمويل الدراجة بنسبة تصل إلى 100% من إجمالي السعر.

والحد الأقصى لمدة سداد الأقساط تصل إلى 60 شهرا.

وحتى يتمكن المتقدم من الحصول على قرض يجب ألا يقل عمر الشخص عن 21 عامًا.

اختيارات مختلفة للتقسيط لتناسب احتياجاتك.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الموتوسكل

ويتطلب الحصول على قرض الدراجة البخارية

صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز، كهرباء، مياه، تليفون).

بيان إثبات الدخل، سواء بيان مفردات مرتب أو شهادة من محاسب.

وقد يتطلب الحصول على القرض تحويل الراتب على البنك.