استعدادات المدارس المصرية اليابانية: «عيادة طبية وقياس حرارة 3 مرات»

أكد الدكتور تامر السيد، مدير المدارس المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، على أنه تم تجهيز عيادة طبية في المدارس، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا

وأضاف «تامر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم قياس درجة حرارة الطلاب 3 مرات يومياً في بداية دخول الطالب المدرسة وأثناء اليوم الدراسي وقبل مغادرتهم من المدرسة، مؤكدا على أنه تم تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، لافتا أن الدراسة في المدارس المصرية اليابانية تعتمد على الأنشطة وتنمية مهارات الطالب.

وتابع مدير المدرسة، أنه سيتم تسليم الطلاب الكتب المدرسية اعتباراً من أول أيام الدراسة وممارسة جميع الأنشطة المدرسية مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا. وأكد على أن القائمين على العملية التعليمية بالمدرسة اهتموا بتنمية الوعي الصحي لدى الطلاب، وذلك من خلال تعريفهم بكيفية تطبيق إجراءات ضد كورونا وفيديوهات تعريفية بذلك.

إجراءات وقائية مشددة لمواجهة كورونا

يذكر أن المدارس المصرية المصرية اليابانية، بدأت استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد 2021-2022، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب بارتداء «الفيس شيلد»، تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان.

منع أولياء الأمور من الدخول

وأكدت، نهلة الجمال، وكيلة المدرسة، على أن المدرسة كثفت تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وتم منع أولياء الأمور من الدخول وذاك حفاظاً على تطبيق الإجراءات ضد كورونا، لافتة إلى أن أول أسبوعين من الدراسة يتم فيهم مراجعة المقررات المسابقة، وتنظيم مجموعة من الأنشطة التي تهتم بتنمية مهارات الطلاب.