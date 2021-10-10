«تنشيط الذهن».. منهج جديد في المدارس المصرية اليابانية

استقبلت المدارس المصرية اليابانية، العام الدراسي الجديد 2021-2022، بمجموعة من الاستعدادات المختلفة سواء المتعلقة بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أو الاستعدادات المتعلقة بالعملية التعليمية نفسها، حيث يتم تخصيص عيادة طبية في كل مدرسة، تهتم بقياس درجة حرارة الطلاب 3 مرات خلال اليوم الدراسي، كما يتم تنظيم مجموعة مختلفة من أنشطة التوكاتسو التي تعمل على بناء شخصية الطالب.

«السيد»: منهج تنشيط الذهن تم إعداده من قبل مجموعة من الخبراء المتخصصين

وقال الدكتور تامر السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، إنه تم إعداد منهج جديد يسمى منهج تنشيط الذهن، يساعد الطلاب على استرجاع المعلومات السابقة خاصة مع توقف الدراسة العام الماضي بسبب كورونا، مؤكدا على أن المنهج تم إعداده من قبل مجموعة من الخبراء المتخصصين ويهتم باسترجاع مجموعة من مفردات الكلمات والجمل.

المنهج يتم تدريسه للطلاب في أول أسبوعين من الدراسة

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منهج تنشيط الذهن يتم تدريسه للطلاب في أول أسبوعين من الدراسة ويحرص من خلاله المعلمين على تنظيم مجموعة من الأنشطة التعليمية لتحقيق استفادة مثلى من المنهج للطلاب، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حريصة على متابعة سير العملية التعليمية بشكل مستمر في المدارس المصرية اليابانية.

وتابع مدير المدرسة، أنه تم تطبيق أنشطة جديدة تساعد الطلاب على اكتساب مهارات التعلم بسهولة أبرزها أنشطة التوكاتسو التي تعمل على بناء الشخصية المصرية والتي يتم تنفيذها في جميع الفصول المدرسية من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للريادة والعمل في مجموعات صغيرة.

إجراءات وقائية مشددة لمواجهة كورونا مع عودة الدراسة

وأشار الدكتور تامر السيد، إلى أن المدرسة كثفت من الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتخصيص عيادة طبية وإلزام جميع المعلمين بإرتداء الكمامة الطبية، موضحاً أن تم تعقيم جميع الفصول المدرسية وتطعيم المعلمين بلقاح كورونا.