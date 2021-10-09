بدء العام الدراسي الجديد في مدارس الفترتين والكاثوليك بالإسكندرية

انطلقت الدراسة في الإسكندرية، اليوم السبت، في عدد من مدارس الفترتين إضافة إلى المدارس الكاثوليكية، وشهد بدء العام الدراسي الجديد حضورا جيدا مقارنة بالعام الماضي بسبب التطعيم المضاد لفيروس كورونا الذي حصل عليه عدد كبير من معلمي الإسكندرية، إضافة إلى رغبة الأهالي في عودة أبنائهم إلى المدارس من أجل العملية التعليمية.

تعليمات لمديري مدارس الإسكندرية مع العام الدراسي الجديد

من جهته، قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن مدارس الإسكندرية استعدت من كل الجوانب لانطلاق العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، حيث وجه تعليماته لمديري عموم الإدارات بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وإصلاح الأثاث وزجاج النوافذ وتهذيب الحديقة، ورفع كفاءة أسوار المدارس وتطهير وتعقيم المدرسة، وإعداد قوائم الفصول والإشراف العام واليومي والجدول المدرسي.

إجراءات احترازية في مدارس الإسكندرية لمنع عدوى كورونا

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، أنه تم التشديد على تطعيم المعلمين بلقاح كورونا في كل مدارس الإسكندرية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة عناصر العملية التعليمية، من طلاب ومعلمين وإداريين وعمال وأولياء أمور ومتابعين وموجهين.

معلمو الإسكندرية يتلقون لقاح كورونا

وأكد «سعد»، أن إقبال العاملين بتعليم الإسكندرية على تلقي لقاح كورونا في ازدياد مستمر، ما بين تلقي جرعتين أو جرعة أو تسجيل بالموقع، لافتا إلى تنظيم وحدة متنقلة إضافية لتطعيم العاملين بديوان عام المديرية على مدار يومين مطلع الأسبوع الجاري.

مدارس جديدة في الإسكندرية

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول 52 مدرسة جديدة الخدمة في مدينة الإسكندرية، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ381 مليونا و244 ألف جنيه، في 7 أحياء بالمحافظة هي المنتزه، وشرق، ووسط، والعجمي، وغرب، والعامرية، وبرج العرب»، بإجمالي 997 فصلًا.