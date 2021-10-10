محافظ بورسعيد يُعنف طالب ثانوي ضحك خلال تحية العلم

عنف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، طالب بمدرسة بورسعيد العسكرية، ويُدعى «لؤي» بعد رؤيته يمزح مع زميله دون ترديد النشيد الوطني في طابور الصباح.

وأخرج المحافظ الطالب من الطابور وعنفه بشدة، مؤكدا أن أهم ما يتعلمه الطالب خلال فترة دراسته هو احترام تحية العلم والنشيد الوطني، موجها رسالة للطلاب؛ بالوقوف أمام العلم منتبهين للدلالة على حب مصر واحترام شهداء ضحوا بدمائهم لكي نعيش في أمان.

حث الطلاب على احترام تحية العلم

وطالب «الغضبان»، المعلمين؛ بحث الطلاب على احترام تحية العلم وترديد النشيد الوطني خلال الطابور.

كما حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على حضور طابور الصباح وتحية العلم بين طالبات مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وذلك في أول يوم دراسي، مؤكداً أن لحظة تحية العلم تزرع في قلوب الطالبات الوطنية، وهو ما لا يتحقق بدون الانتظام في الدراسة والحضور إلى المدرسة.

محافظ بورسعيد يوجه الطالبات بالحضور إلى المدرسة

ووجّه المحافظ، الطالبات بالالتزام في الحضور للمدرسة، مؤكداً أن إدارات المدارس سوف تطبق الغياب والحضور، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على النهوض بالتعليم.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالمدرسة وتطهير الأيدي، مؤكداً أنه تم التأكيد علي إدارات المدارس بضمان التهوية الجيدة للفصول، وتكثيف أعمال التطهير والنظافة.