انتظام حركة قطارات السكة الحديد والمترو في أول أيام الدراسة

أعلنت هيئة السكة الحديد والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، انتظام حركة مسير القطارات، منذ صباح اليوم، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية.

إجراءات صارمة ضد كورونا مع أول أيام العام الدراسي الجديد

وأكد المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، تزامنا مع أول أيام العام الدراسي الجديد، موضحا أن جميع القطارات خضعت لصيانات دورية شاملة قبل انطلاق التشغيل، لمنع الأعطال وتأخير القطارات، مع بداية الدراسة في المدارس والجامعات.

«أبو المكارم»: حركة القطارات منتظمة مع أول أيام العام الدراسي الجديد

وقال «أبو المكارم»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة نفذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، منوها إلى عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

متحدث «المترو»: شرطة نسائية بالمحطات لضبط حالات تحرش

ومن جهته، أوضح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أن حركة قطارات المترو منتظمة منذ صباح اليوم، تزامنا مع أول أيام العام الدراسي الجديد.

وأكد أن هناك إجراءات أمنية مشددة بجميع المحطات، للتسيير على الركاب، ولعدم حدوث أى زحام داخل صالات المحطات وعلى الأرصفة، وداخل عربات القطارات، موضحا أن هناك شرطة نسائية بالمحطات، لضبط أى حالات تحرش إن وجدت.

وأشار «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الشركة لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا، تزامنا مع الساعات الأولى من انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدا تقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمنع الزحام داخل عربات القطارات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.