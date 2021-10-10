انتظام الدراسة بالمحافظات وسط إجراءات احترازية مشددة

شهدت المحافظات انتظام الدراسة في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، في أول أيام الدراسة، حالة من الهدوء في غالبية المدارس بنطاق المدينة والمراكز والمدن.

وتفقد الدكتور طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عددا من المدارس في الساعة الأولى من انطلاق الموسم الدارسي، لمتابعة التجهيزات وتنفيذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وؤغم حالة الهدوء، إلا أن بعض المدارس شهدت صباح اليوم زحاما من أولياء الأمور أمام البوابات الرئيسية، خلال مرافقتهم لأبنائهم في أول أيام الدارسة في الإسماعيلية.

ونبه الدكتور طه عجلان مدير تعليم الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتبيه علي الطلاب ارتداء ماسكات الوجه طوال مدة تواجدهم بالمدرسة.

كما أكد ضرورة توفير المعقمات والمواد المطهرة بشكل دائم، وتعقيم الفصول يوميا عقب انتهاء اليوم الدراسي للحفاظ على سلامة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عجلان في تصريحات، أنه جرى التنبيه على توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتشديد على الطلاب بغسل الأيدي وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مديري الإدارات والإدارة والمدرسة؛ مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية الواردة في خطة وزارة الصحة، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

505 مدارس تستقبل 180 ألف طالب ببورسعيد

توافد الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية على مدارس محافظة بورسعيد اليوم، حيث يقيد 180 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية بالمحافظة، داخل 505 مدراس حكومية وخاصة ودولية وفنية.

وأعرب غالبية الطلاب والمعلمين عن سعادتهم البالغة بعودة الدراسة وحضور أول طابور مدرسى بعد عامين من عدم الانتظام بسبب جائحة كورونا.

وطالب محافظ بورسعيد النصيحة الالتزام بتحية العلم واحترامه وترديد النشيد الوطني، لأنه رمز للوطنية المصرية.

كما طالب المحافظ الطلاب بضرورة الاهتمام بتحصيل العلم خاصة من الكتاب المدرسي، فهو شامل يساعد على الاعتماد على النفس، كما دعى إلى محاربة الدروس الخصوصية لبناء الكيان وعقل الإنسان.

انتظام الدراسة بأسيوط والحضور كامل العدد

انتظمت الدراسة، اليوم الأحد، في مدارس محافظة أسيوط بمختلف المراحل التعليمية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقام طلاب التعليم الفنى بالمحافظة بتزيين السبورات الذكية وجدران المدراس والفصول بشعارات مبادرة «حياة كريمة» وذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتخصيص الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد للحديث عن المبادرة الرئاسية وانتصارات أكتوبر.

كان محافظ أسيوط عقد اجتماعاً موسعاً مع محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد اسماعيل النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وبحضور مديري الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، والوقوف على مدى جاهزية المدارس والانتهاء من أعمال الصيانة قبل استقبال الطلاب، في ضوء الخطة التي أعلنت عنها الدولة والمحافظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالمحافظة على لقاح كورونا.

منع انتشار الباعة الجائلين حول المدارس

شهد حازم عمر نائب المحافظ، طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بمدينة قنا، مع بداية اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم ولفيف من قيادات التعليم، للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي.

وشملت جولة نائب محافظ قنا المرور على مدرستي سيدي عبدالرحيم الاعدادية بنين وقنا الاعدادية الحديثة بنين، موجها التهنئة للمعلمين والطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، ومطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد والاستمرار في حصد المراكز المتقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية ، وعقب ذلك تفقد عدداً من الفصول الدراسية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية بفيروس كورونا المستجد.

الالتزام بالكمامة وممنوع «اللبان» و«الاسترتش» بمدارس البحر الأحمر

بدأت الدراسة، اليوم الأحد، في 196 مدرسة بمحافظة البحر الأحمر في الإدارات التعليمية السبعة، بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وشددت المدارس بعدم دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وشددت مدرسة الغردقة الثانوية بنات التابعة لإدارة الغردقة التعليمية على جميع الطالبات بارتداء الكمامة، والالتزام بالزي المدرسي كشرط لدخول المدرسة، ولم يُسمح لإحدى الطالبات بالدخول بسبب مضغها لـ«لبانة»، وتم التشديد والتنبيه على طالبة أخرى بسبب عدم التزامها بارتداء الزي المدرسي وارتداءها بنطلون «سترتش»، والتنبيه على الجميع بارتداء الزي المدرسي كشرط اساسي دخول المدرسة.