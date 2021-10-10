الجامعات: انتظام الدراسة في اليوم الثاني.. وحفلات استقبال للطلاب

تنتظم، اليوم، الدراسة بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في يومها الثاني على التوالي، بعد أن انطلقت أمس السبت تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشددت الجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، ومنها حصول جميع منتسبيها على لقاح كورونا، بجانب الاهتمام بتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، إضافة إلى تقليل الكثافات الطلابية بالمدن الجامعية.

تلقي لقاح كورونا شرط أساسي للالتحاق بالمدن الجامعية

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، انتظام الدراسة بمختلف الكليات، وفقاً للجداول الزمنية التي أُعلنت قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الجامعة شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مضيفاً أن الكليات نظمت حفلات استقبال للطلاب من أول يوم دراسي تخللها ممارسة الأنشطة والهوايات، وكذلك عزف المقطوعات الغنائية الممزوجة بالأغاني الوطنية.

الجامعات تستقبل الطلاب بالأنشطة والحفلات الترفيهية

وأكد رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استمرار تقليل الكثافات الطلابية بالمدن الجامعية للبنين والبنات، في ظل إجراءات مواجهة كورونا، لافتا إلى تخصيص غرفة لكل طالبين بحد أقصى، مع التأكيد على ضرورة تطعيم جميع الطلاب بلقاح كورونا.

وشهد الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل وكلية الكلية لشؤون التعليم والطلاب حفل استقبال طلاب الفرق المختلفة بالكلية لليوم الثاني على التوالي منذ انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.

وقال عميد الكلية، إنه جرى تعريف الطلاب الجدد بنظام الساعات المعتمدة والجديد بأقسام الكلية المختلفة بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد 2021-2022، متمنيًا لجميع الطلاب الجدد والقدامى دوام التفوق في دراستهم بالكلية.

وأكد عميد كلية الآداب، استمرار حملات التطعيم ضد فيروس كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب يوميًا بالكلية.