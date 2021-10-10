«شعراوي» يوجّه بوضع قواعد وأسس أنشطة برنامج تنمية صعيد مصر

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بشأن متابعة الزيارة الحالية لبعثة البنك الدولي، لمحافظتي أسيوط والمنيا في الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، في إطار الاستعداد للمد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى المحافظتين، حيث ضمّت البعثة فريق مكتب تنسيق البرنامج بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج وفريق البنك الدولي بقيادة الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي.

زيارات ميدانية لتكتلات العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّه وجّه بضرورة وضع الأسس والقواعد لأنشطة البرنامج في مرحلته الجديدة، في إطار اهتمام رئيس الجمهورية به، وتناولت زيارة البعثة عقد اجتماعات موسعة بكل محافظة، بدأت بلقاء المحافظين واجتماع مع الجهاز التنفيذي، وتنفيذ زيارات ميدانية لتكتلات العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بالمنيا وزيارة تكتلات الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط، فضلا عن زيارة مواقف النقل الجماعي والسويقات، وزيارة موقع للمخلفات ومركز تكنولوجي بكل محافظة وميدان مقترح تطويره.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من العمل بالبرنامج خلال المرحلة المقبلة، والتي سيتم فيها التركيز على بناء قدرات قطاع التخطيط والمتابعة بالمحافظتين وإدارات التخطيط بالمراكز، لإعداد خطط جيدة تعبر عن احتياجات المحافظات وتنشط أعمال لجنة التخطيط المحلي، واستصدار قرار من رؤساء المراكز بتشكيل لجان التخطيط المحلي بالمركز، والتي تضم مديري التخطيط في الإدارات وشركات المرافق على مستوى المركز، كما أشار إلى العمل على بناء قدرات مديري التخطيط، من حيث إعداد الخطط الاستثمارية وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطط الاستثمارية.

دعم اللامركزية

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى التدريب على إعداد خطط للصيانة والتشغيل للمشروعات المنتهية، كما أكد الدكتور محمد ندا خبير أول البنك الدولي، أنّ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر قائم على اللامركزية ودعم المحافظات في ذلك، حيث يعمل البرنامج على تنمية الاقتصاد المحلي ودعم التنافسية وتحسين جودة البنية التحتية وتطوير الإدارة المحلية.

وشدد على أهمية العمل على تفعيل لجان التخطيط المحلي على مستوى المحافظة والمركز، وإعداد خطط متكاملة في إطار التنسيق مع مديريات الخدمات، كما أشار إلى أهمية العمل على إدارة الأصول والاستفادة من التجربة المنفذة بمحافظتي سوهاج وقنا بقطاع الطرق المحلية، على أن يتبعها العمل على الأصول بالقطاعات الأخرى.

التنمية الاقتصادية

وأشار الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أنّ البرنامج يعزّز التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظتي المنيا وأسيوط، لتوفير فرص عمل وفقا للمنهجية المتبعة بمحافظتي سوهاج وقنا، من خلال تنمية التكتلات الاقتصادية ودراسة الاقتصاد المحلي والوقوف على نقاط القوة والفرص والعمل على تنميتها.

وأوضح الهلباوي أنّ اللقاءات التي عقدت مع القيادات التنفيذية بالمحافظتين، شهدت استعراض أهم ملامح الفترة المقبلة، والتي تمثلت في تشكيل وتفعيل دور لجنة التخطيط المحلي على مستوى المحافظة والمركز، وتفعيل مشاركة المنتديات ولجان المشاركة المجتمعية في مراحل التخطيط، من حيث اختيار المشروعات المدرجة بالخطط الاستثمارية، وذلك على مستوى المراكز والوحدات القروية، و تفعيل دور لجنة التخطيط المحلي على مستوى المركز والعمل على إعداد ملف سمات المركز.