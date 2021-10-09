عبد الغفار: العام الدراسي الحالي التحدي الأكبر.. ومستعدون لأي سيناريو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة هي الجامعة الأم العريقة التي تضم أكبر عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى عودة أكثر من 3 ملايين طالب في الجامعات المصرية سواء خاصة أو حكومية بكل المحافظات.

العام الدراسي الحالي يعد التحدي الأكبر ومستعدون لأي سيناريو

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذا العام يمثل عودة للدراسة بشكل تقليدي وتواجد جميع الطلاب لتلقي العلم والاندماج في الحياة الفنية والثقافية، مشيرًا إلى أن العامين الماضيين كان العمل يتم بكفاءة كبيرة، وأن هذا العام يمثل التحدي الأكبر في الدراسة بالعام الدراسي الذي تم الاستعداد له منذ 3 أشهر من حيث الجداول وقاعات التدريس والتطعيمات بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تم تطعيم أكثر من مليون طالب، مؤكدًا على أنه خلال أيام قليلة سيتم الانتهاء من تطعيم جميع منتسبي الجامعات، مضيفاً أن المستشفيات الجامعية في أتم الجاهزية من حيث الكوادر الطبية والإمكانات لمواجهة أي تطورات قد تحدث.

الجامعة أتمت استعدادتها لعام دراسي آمن ملتزم بكل الإجراءات

من جانبه، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أتمت جميع الإجراءات الاحترازية داخل الكليات والمدن الجامعية على أعلى مستوى، موضحا وجود 19 عيادة لتطعيم الطلاب والعاملين، مؤكدًا على أن جميع المدرجات والقاعات الدراسية بدأت العمل منذ الثامنة صباحا، وأن الطلاب ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية.

تنفيذ جميع التوجيهات الرئاسية لانتظام العام الجامعي

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تنفيذ جميع التوجبهات الرئاسية بما يساهم في أن يتسم العام الجامعي الجديد بالحيوية والقوة الدراسية في إطار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتعايش مع فيروس كورونا.