تغريم 15 مواطنًا لعدم التزامهم بارتداء الكمامات في فارسكور

شن مركز فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس المدينة، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة، والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة، ما أسفر عن تغريم 15 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامات.

وبلغ إجمالي ما تحصل من غرامات جراء عدم ارتداء الكمامات، 750 جنيها.

وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

مصادرة معدات المقاهي في كفر البطيخ

وفي السياق ذاته، نظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، حملة ليلية شارك فيها نائب رئيس المدينة والمتابعة الميدانية بالمحافظة وإدارة شؤون البيئة والإشغالات والمتابعة والحملة بمجلس المدينة؛ لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 10 كراس وشيشة وترابيزات ولوحات إعلانية غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين.

حملات لمتابعة مواعيد غلق المولات برأس البر

وشنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء وليد المعداوي، وبالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر وشرطة المرافق، حملة جديدة لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء لغلق كافة المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم وفقًا للمواعيد المقررة لفصل الشتاء، على أن يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.