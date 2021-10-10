فتح 15 قاعة جديدة بالمدارس الرسمية لغات لمرحلة رياض الأطفال بأسيوط

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على فتح 15 قاعة جديدة بالمدارس الرسمية لغات بمرحلة رياض الأطفال «kg1»، بمختلف مراكز المحافظة، لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين، طبقاً لقواعد القبول المنظمة، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وايجاد الحلول العاجلة للأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية، والنزول بسن القبول بتلك المدارس، تنفيذًا لأهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

جاء ذلك خلال لقائه محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وعدد من أؤلياء أمور الطلاب.

حل مشكلة تزايد عدد المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية

كان محافظ أسيوط عقد عدة اجتماعات مع أولياء الأمور في وقت سابق، بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم، وتم تشكيل لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم لحل مشكلة الإقبال الكبير على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة، ووضع حلول جذرية لها لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين، وتم الموافقة على فتح 15 قاعة جديدة بروضات المدارس، تتضمن 6 قاعات بمدرسة الجهاد الرسمية للغات، و6 قاعات بمدرسة النزلة الرسمية للغات، وقاعة بمدرسة الفاروق الرسمية للغات، وقاعة بمدرسة الانتصار الرسمية للغات، وقاعة بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية، وذلك لاستيعاب الطلاب الجدد، واستغلال الفراغات بالمدارس الرسمية، بناءً على تقرير اللجنة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها.

يذكر ان محافظ أسيوط وافق فى وقت سابق على فتح 16 قاعة جديدة بـ7 مدارس خاصة على مستوى المحافظة، إضافة إلى 4 قاعات جديدة بمدارس السلام الخاصة.