قاعات جديدة بالمدارس الرسمية لاستيعاب المتقدمين لرياض الأطفال بأسيوط

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع اللجنة المشكلة من مسئولي التعليم والأبنية التعليمية لبحث ومناقشة الضوابط والآليات اللازمة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين بمرحلة رياض الأطفال «kg1»، بالمدارس الرسمية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك معلنًا الموافقة على فتح قاعات جديدة لاستيعاب كل المتقدمين لها بعد النزول بسن التقدم حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وايجاد الحلول العاجلة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة تنفيذًا لأهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

جاء ذلك بحضور محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة هيئة الابنية التعليمية بأسيوط وحسام دردير مدير إدارة التجريبيات بمديرية التربية والتعليم وحنان أحمد ناجي موجه عام رياض الأطفال ومنى بكير مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم.

فتح عدد من القاعات والفصول الجديدة بمختلف المدارس الرسمية والتجريبية

وأعلن المحافظ الموافقة على فتح عدد من القاعات والفصول الجديدة بمختلف المدارس الرسمية والتجريبية في محاولة لاستيعاب كل الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والنزول بسن القبول للمتقدمين لها تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، لافتًا إلى أن المحافظة تضع نصب أعينها مصلحة الطالب في المقام الأول وتسعى جاهدة من خلال التنسيق بين التربية والتعليم والابنية التعليمية لتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بمختلف المدارس العامة والرسمية والخاصة طبقًا للشروط والضوابط الموضوعة وتطبيقاً لمعايير العدالة والشفافية بين الجميع.

كان محافظ أسيوط، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة في وقت سابق من قيادات مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية ومسئولي التعليم الرسمي بالمحافظة لايجاد الحلول العاجلة للإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة بمختلف مراكز المحافظة معلنًا تذليل كافة العقبات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها.

إنشاء مجمع مدارس 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط

وقال المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، إنه جارى إنشاء مجمع مدارس 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا كما يجري انشاء مجمع مدارس التجاريين الرسمية للغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي وجارى أعمال التنفيذ للمنشآت على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي المقبل 2021 / 2022 لاستيعاب الإقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.